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Жители России увидят сближение Юпитера и Венеры
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    Жители России увидят сближение Юпитера и Венеры

    16:06  12 Ноября 2017  /обновлено: 16:07  12 Ноября 2017
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    Жители России увидят сближение Юпитера и Венеры

    Москва, 12 ноября. Утром в понедельник Юпитер пройдет рядом с Венерой на максимально близком расстоянии. Наблюдать сближение двух планет можно будет на рассвете около 7 утра, сообщает «Роскосмос» на своей странице в Facebook.

    В России при ясной погоде наблюдать за Юпитером и Венерой можно будет до 17 ноября. С 16 ноября к «танцу» планет присоединится Луна.

    Напомним, ранее Стивен Хокинг предсказал гибель человечества в 2600 году и посоветовал переселяться на другие планеты.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #космос #венера #юпитер
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