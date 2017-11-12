Жители России увидят сближение Юпитера и Венеры

Москва, 12 ноября. Утром в понедельник Юпитер пройдет рядом с Венерой на максимально близком расстоянии. Наблюдать сближение двух планет можно будет на рассвете около 7 утра, сообщает «Роскосмос» на своей странице в Facebook.

В России при ясной погоде наблюдать за Юпитером и Венерой можно будет до 17 ноября. С 16 ноября к «танцу» планет присоединится Луна.

Напомним, ранее Стивен Хокинг предсказал гибель человечества в 2600 году и посоветовал переселяться на другие планеты.