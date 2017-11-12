Японская полиция подозревает бездомную кошку в убийстве пенсионерки

Токио, 12 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Японии нашли вероятного подозреваемого в убийстве 82‐летней пенсионерки. Об этом пишет издание New Straits Times.

По данным издания, вероятной убийцей пожилой женщины могла оказаться уличная кошка.

Тело 82-летней гражданки Японии в частном доме обнаружила ее дочь, по словам которой, на лице пенсионерки было несколько десятков глубоких порезов.

На место прибыли сотрудники полиции, которые не зафиксировали криминальных следов. Они предположили, что порезы могла оставить кошка.

Вскоре возле дома погибшей полицейские нашли уличную кошку, на когтях которой были похожие на человеческую кровь следы, передает телеканал «360».

В настоящее время проводятся экспертизы, расследование продолжается.