Сирия по-прежнему под угрозой: о сговоре между курдами и ИГ* при согласии США

Федеральное агентство новостей (ФАН) получило эксклюзивную видеосъемку, сделанную одним из жителей города Ракка. На ней, по словам снимавшего, запечатлено, как 11 ноября курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) вывозят боевиков ИГ1 (запрещено в РФ) в сторону города Тель Абияд, расположенного недалеко от турецкой границы.

Напомним, за день до этого ливанская газета Al Akhbar сообщала, что курдские вооруженные формирования заключили с боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ) неофициальное соглашение в городе Маркада в провинции Хасака. В результате этого отряды террористической организации покинули город без боя и отправились в провинцию Дейр-эз-Зор для усиления своей группировки, действующей против правительственных войск.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил, что сведения о сотрудничестве курдов с боевиками вполне укладываются в логику действий курдских вооруженных отрядов:

«Поскольку известно, что курдские отряды «Демократических сил Сирии» поддерживаются и курируются американской коалицией и Соединенными Штатами, в частности. А цели Соединенных Штатов и, соответственно, тех курдских формирований, которые ими курируются, — это продвижение интересов Соединенных Штатов в сирийском конфликте. А интересы Соединенных Штатов — это устранение руководство Башара Асада, возможное расчленение Сирии, а если не расчленение, то, по крайней мере, выделение на сирийской территории курдских анклавов, ослабление Сирии под руководством нынешнего правительства, устранение Сирии как союзника Ирана».

По мнению эксперта, эти цели у США и проамериканских сил остаются до сих пор:

«Несмотря на все заявления американской стороны о борьбе с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). Под ширмой борьбы с радикальным исламизмом ведется именно продвижение американских интересов. В логику этого укладываются и действия курдских вооруженных отрядов, которые заключают соглашение с «Исламским государством», тоже не без согласия Соединенных Штатов, хотя это также нужно еще доказывать документально. Курдскими отрядами реализуется вывод боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), чтобы сохранить их как живую силу, действующую против сирийской правительственной армии. У турецкой границы сейчас также сосредотачиваются силы, подконтрольные курдским формированиям, и возможно это связано с тем, чтобы как-то противостоять силами исламистских боевиков турецким войскам».

Наш собеседник подчеркнул, что соглашения курдских вооруженных формирований, заключаемые с боевиками «Исламского государства», в общем-то, понятны и здесь нет того, чего нельзя было бы объяснить:

«Безусловно, такие действия не укладываются в те заявления, которые делают и курдское руководство, и международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки, поскольку официальные цели созданной США коалиции и цели курдских вооруженных формирований, также создаваемых под эгидой Соединенных Штатов — это борьба с радикальным исламизмом, борьба с террористическими группировками. Фактически, соглашения курдских руководителей с радикальными исламистами ИГИЛ1 (запрещено в РФ) — это сговор, иначе их не назовешь, сговор для достижения своих стратегических и тактических целей».

Эксперт добавил, что оценка таких действий может быть только негативной:

«Здесь необходимы какие-то действия и решения со стороны международных организаций, России, Ирана и всех, кто борется против «Исламского государства» (запрещено в РФ). Поскольку если такие действия курдских вооруженных отрядов получат дополнительные документальные подтверждения, нужно не допустить им дальнейшего хода. Поскольку это ведет к продолжению существования «Исламского государства» (запрещено в РФ), к продлению его террористических действий и, безусловно, это не должно сходить с рук курдским вооруженным формированиям. Против этого, конечно, нужно выступать».

1 Организация запрещена на территории РФ.