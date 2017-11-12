Шапка от казака и украинский плюш: возмущенная Савченко рассекретила своих «стилистов»

Киев, 12 ноября. Депутат Верховной рады Надежда Савченко вышла из себя в эфире украинского телеканала 112.ua, когда ведущий задал ей вопрос о ее имидже и нарядах. У меня больше работы по пленным, чем по одежде, заявила она.

По ее мнению, эфирное время передачи «В осаде» журналист должен был потратить на более важные темы. При этом, несмотря на возмущение, она все же рассказала, в чем секрет ее нарядов, подчеркнув, что у нее нет стилиста.

«Шапку мне подарил казак из Хортицы. Пошил собственноручно и подарил. На пальто плюш, и это украинская одежда», – заявила Савченко.

Кроме того, она заметила, что те, кто пишут нелицеприятные вещи на этот счет в соцсетях, плохо знают украинскую стилистику, украинский национальный костюм, и «это печально».

«Я одеваюсь так, как мне удобно. Я знаю, что бы я ни надела, всегда будет резонанс», – заключила она.

Ранее депутат уже отвечала на вопрос о предпочтениях в одежде, заявив, что для нее важнее удобство, а не красота.

Отметим, что тему нарядов Савченко украинские журналисты поднимают с завидным постоянством. Так, в начале сентября местные СМИ сообщили, что она «шокировала» «монашеским платьем». Но это уже не первый эксперимент политика. Так, в мае минувшего года она пришла в парламент босиком.