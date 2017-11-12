Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400

Анкара, 12 ноября. Вопрос с приобретением Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 уже решен. Об этом в воскресенье сообщил глава военного ведомства Турции Нуреттин Джаникли. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам Джаникли, российские С-400 приобретены. Турецкий министр также отметил, что осталось проработать небольшие нюансы.

«Все, что связано с этим вопросом, уже детали. Однако мы не планируем останавливаться на достигнутом и нацелены на развитие отечественных мощностей. Системы ПВО обязаны разрабатываться в самой Турции, на турецких предприятиях», — отметил он.

Напомним, Россия и Турция договорились о поставке российских систем С-400 в Анкару и подписали соответствующее соглашение. Об этом в начале осени сообщила пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

Тогда турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый денежный взнос за комплексы C-400.