На страже: как РКН заставил Facebook и Twitter выполнить российское законодательство

Крупные компании Соединенных Штатов, в частности Facebook и Twitter, выполняют требования законодательства Российской Федерации. Например, компания Facebook решила создать на территории РФ свое представительство. В свою очередь Twitter планирует перевести в Россию серверы с персональными данными россиян. Таким образом, американские социальные сети выполняют российский закон «О персональных данных». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает газета «Известия», компания Twitter в ближайшем будущем локализует персональные данные российских граждан. В настоящий момент американская компания занимается выбором места расположения своих серверов. Эту информацию подтверждают в Роскомнадзоре.

«В адрес Роскомнадзора поступило письмо компании Twitter с подтверждением готовности локализовать базы данных на территории России к середине 2018 года. Реализация указанной договоренности находится на постоянном мониторинге службы», — заявили в пресс-службе ведомства.

В РКН добавили, что сегодня никаких проверок компании Twitter в вопросе исполнения российского закона о персональных данных не произойдет. Решение о проведении контрольных мероприятий будет не раньше 2018 года.

Плодотворное сотрудничество

Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев прокомментировал ФАН действия Facebook и Twitter.

«Несмотря на ухудшающиеся отношения с США, достигшие самой низкой отметки за все время после Второй мировой войны, в отношениях с американцами неожиданно появился шанс на плодотворное сотрудничество, по крайней мере с двумя крупнейшими компаниями. Это все можно назвать победой Роскомнадзора, усилий, направленных на повышение регулируемости и системности российского интернет-пространства. Для этого РКН предпринимает уже много лет многочисленный комплекс мер по созданию нормативной и технической базы для повышения качества и безопасности Интернета в России», — пояснил Владимир Киреев.

Эксперт напомнил, что в 2015 году, когда был принят закон «О персональных данных», многие в РФ сомневались, что западные компании подчинятся ему. Однако время показывает обратное. И если Facebook и Twitter примут такое решение, то это будет серьезный шаг в обеспечении прозрачности и безопасности Интернета в России. Международные правила игры в области ведения бизнеса в сети Интернет станут более законными и честными.

«В связи с этим, огромной победой можно назвать и то, что компания Google вернула ФАН в публичный поисковой сервис Google.News. Благодаря РКН, а также действиям ФАС РФ и российского министерства иностранных дел, политическая цензура против ФАН была снята. Отмена незаконных действий компании Google — пример политики здравого смысла и готовности к диалогу со стороны американской компании. Надеюсь, что на путь диалога мы сможем выйти и по другим вопросам, в частности с американскими коммерческими компаниями и государственными структурами», — добавил Владимир Киреев.

Заметим, что Facebook по оценке ведущего аналитика инвестхолдинга «Финам» Леонида Делицына смог заработать в России от 70 до 100 миллионов долларов США в 2016 году.