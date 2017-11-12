Экс-балетмейстер Большого театра Станислав Власов скончался в Москве

Москва, 12 ноября. Бывший балетмейстер московского Большого театра Станислав Власов скончался в воскресенье в столице. Ему было 84 года.

После инфаркта Власов был госпитализирован на Кипре. По окончании действия страховки он проходил лечение за свой счет, в связи с материальными трудностями супруга балетмейстера попросила российские СМИ о помощи перевезти Власова в Москву, чтобы он мог продолжить лечение, пишет ТАСС.

По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова за балетмейстером на Кипр был выслан медицинский борт. Во вторник Власова доставили в Москву, где он был помещен в реанимацию больницы Первого медицинского университета имени Сеченова.

Дата прощания с Власовым и день его похорон пока не сообщаются.