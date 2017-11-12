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Происшествия
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Общество
Экс-балетмейстер Большого театра Станислав Власов скончался в Москве
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    Экс-балетмейстер Большого театра Станислав Власов скончался в Москве

    15:48  12 Ноября 2017
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    Экс-балетмейстер Большого театра Станислав Власов скончался в Москве

    Москва, 12 ноября. Бывший балетмейстер московского Большого театра Станислав Власов скончался в воскресенье в столице. Ему было 84 года.

    После инфаркта Власов был госпитализирован на Кипре. По окончании действия страховки он проходил лечение за свой счет, в связи с материальными трудностями супруга балетмейстера попросила российские СМИ о помощи перевезти Власова в Москву, чтобы он мог продолжить лечение, пишет ТАСС.

    По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова за балетмейстером на Кипр был выслан медицинский борт. Во вторник Власова доставили в Москву, где он был помещен в реанимацию больницы Первого медицинского университета имени Сеченова.

    Дата прощания с Власовым и день его похорон пока не сообщаются.

    Автор: Алексей Громов
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    #власов #большой театр
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