Роскошный отель Исмаилова в Турции разворовывают мародеры

Анкара, 12 ноября. В турецкой Анталье неизвестные мародеры обесточили и разграбили люксовый отель бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

О разграблении Mardan Palace сообщила местные газета Milliyet. По данным издания, воры вынесли не менее семи секций позолоченной ограды и перила.

Гостей «семизвездочная» гостиница перестала принимать еще в минувшем августе, после его обесточили из-за долгов. Когда отель покинул персонал, на его территорию начали проникать воры.

Напомним, с заявлением о банкротстве Тельман Исмаилов обратился в суд в декабре 2015 года.