Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Московская полиция объяснила причину долгого выхода со стадиона «Лужники»
Происшествия
Роскошный отель Исмаилова в Турции разворовывают мародеры
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Роскошный отель Исмаилова в Турции разворовывают мародеры

    15:27  12 Ноября 2017
    235

    Роскошный отель Исмаилова в Турции разворовывают мародеры

    Анкара, 12 ноября. В турецкой Анталье неизвестные мародеры обесточили и разграбили люксовый отель бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

    О разграблении Mardan Palace сообщила местные газета Milliyet. По данным издания, воры вынесли не менее семи секций позолоченной ограды и перила.

    Гостей «семизвездочная» гостиница перестала принимать еще в минувшем августе, после его обесточили из-за долгов. Когда отель покинул персонал, на его территорию начали проникать воры.

    Напомним, с заявлением о банкротстве Тельман Исмаилов обратился в суд в декабре 2015 года. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #турция #исмаилов #отель #мародеры #mardan palace
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

        Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

        13:38   12 Ноября 2017
        941
        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        11:53   12 Ноября 2017
        940
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        4669
        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        8:04   12 Ноября 2017
        1471