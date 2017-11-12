Филиппинские полицейские разогнали водометами протестующих против визита Трампа

Манила, 12 ноября. Несколько тысяч местных жителей вышли в столице Филиппин Маниле на акции протеста против визита американского президента Дональда Трампа. Полицейские смогли разогнать митингующих только с помощью пожарных водометов.

Накануне приезда американского лидера филиппинцы выступили на улице с требованиями не пускать Дональда Трампа на территорию страны и отказаться от военного сотрудничества с Америкой.

Демонстрация, скандирующая «Запретить Трампа» и «Нет Трампу! Нет США!», направлялась к американскому посольству в Маниле, однако правоохранительным органом удалось отрезать протестующим дорогу. По неофициальным данным, участие в акции приняли от двух до трех с половиной тысяч человек. Посольство США в Маниле усиленно охраняется, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп прибыл в воскресенье прибыл в Манилу для участия в саммите США-АСЕАН и в Восточноазиатском саммите. Американский лидер пробудет на Филиппинах до 14 ноября. Визит проходит в рамках турне президента США по Азии.

Трамп уже посетил Японию, Южную Корею, Китай и Вьетнам, где принял участие в саммите АТЭС и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Полноценные переговоры лидеров двух государств, напомним, не состоялись, однако Путину и Трампу все же удалось провести короткий разговор «на ногах».