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Политика
Филиппинские полицейские разогнали водометами протестующих против визита Трампа
Политика
Филиппинские полицейские разогнали водометами протестующих против визита Трампа
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    Филиппинские полицейские разогнали водометами протестующих против визита Трампа

    15:16  12 Ноября 2017
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    Филиппинские полицейские разогнали водометами протестующих против визита Трампа

    Манила, 12 ноября. Несколько тысяч местных жителей вышли в столице Филиппин Маниле на акции протеста против визита американского президента Дональда Трампа. Полицейские смогли разогнать митингующих только с помощью пожарных водометов.

    Накануне приезда американского лидера филиппинцы выступили на улице с требованиями не пускать Дональда Трампа на территорию страны и отказаться от военного сотрудничества с Америкой.

    Демонстрация, скандирующая «Запретить Трампа» и «Нет Трампу! Нет США!», направлялась к американскому посольству в Маниле, однако правоохранительным органом удалось отрезать протестующим дорогу. По неофициальным данным, участие в акции приняли от двух до трех с половиной тысяч человек. Посольство США в Маниле усиленно охраняется, сообщает РИА Новости.

    Филиппинские полицейские разогнали водометами протестующих против визита Трампа

    Президент США Дональд Трамп прибыл в воскресенье прибыл в Манилу для участия в саммите США-АСЕАН и в Восточноазиатском саммите. Американский лидер пробудет на Филиппинах до 14 ноября. Визит проходит в рамках турне президента США по Азии.

    Трамп уже посетил Японию, Южную Корею, Китай и Вьетнам, где принял участие в саммите АТЭС и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Полноценные переговоры лидеров двух государств, напомним, не состоялись, однако Путину и Трампу все же удалось провести короткий разговор «на ногах».

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #филиппины #трамп #протесты
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