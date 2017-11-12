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Украина не сможет без Путина и России решить проблему Донбасса — депутат Рады
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    Украина не сможет без Путина и России решить проблему Донбасса — депутат Рады

    15:31  12 Ноября 2017
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    Украина не сможет без Путина и России решить проблему Донбасса — депутат Рады

    Киев, 12 ноября. Украинские власти должны решать проблему Донбасса с Россией, а не с Западом. Об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Балога.

    По словам экс-главы секретариата президента во времена правления Виктора Ющенко, без главы российского государства Владимира Путина решить проблему Донбасса невозможно, передает украинский телеканал ZIK. 

    «Нужно ли нам ходить по Земле и просить о поддержке, когда мы прекрасно понимаем, что нам придется садиться за переговоры с Путиным? Мы не сможем без Путина и без России решить проблему Донбасса», — подчеркнул он, добавив, что заявления о том, что в данном вопросе Киеву поможет Германия или США, «вызывают у него только смех». 

    По мнению Балоги, вопрос заключается в следующем: как сохранить лицо перед гражданами страны.

    Украина не сможет без Путина и России решить проблему Донбасса — депутат Рады

    «Другой вопрос, как сберечь лицо перед собой и перед украинским народом», — отметил он. 

    Украинский депутат считает, что Петру Порошенко следовало договариваться с Москвой сразу после своей инаугурации, чтобы позаботиться о целостности страны.

    Балога также полагает, что киевское руководство не прекращает вести диалог с Россией, правда, не о Донбассе.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #порошенко #ющенко #балога
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