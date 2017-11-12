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Политика
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Украина
Турчинов не хочет быть президентом Украины: Мне не понравилось
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    Турчинов не хочет быть президентом Украины: Мне не понравилось

    15:03  12 Ноября 2017
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    «Я побывал и мне не понравилось»: Турчинов заявил, что не хочет в президенты Украины

    Киев, 12 ноября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что не намерен баллотироваться в президенты. По его словам,«в этой должности ему не понравилось».

    «Да какие амбиции, я побывал в должности президента, и мне не понравилось», — сказал Турчинов ответ на вопрос о президентских амбициях. 

    Кроме того, он заметил, что не понравилась ему и «огромная ответственность, и отсутствие вообще возможности жить, полноценно жить».  

    «Честно говоря, не получал удовольствия от такой работы, правда, условия были специфические», — признался Турчинов. Именно поэтому у него нет желания снова работать в таком режиме: «когда надо было работать круглосуточно, фактически и 24 часов не хватало».

    «Иначе в таких условиях работать нельзя, поэтому нет (президентских амбиций — прим. ФАН)», — подчеркнул секретарь СНБО.

    С журналистами Турчинов пообщался в минувшую субботу в кулуарах съезда «Народного фронта», где лидер партии Арсений Яценюк, ранее занимавший пост премьер-министра Украины сообщил, что его партия намерена участвовать в президентских и парламентских выборах в стране в 2019 году. При этом он не назвал фамилий возможных кандидатов. 

    Напомним, Турчинов временно исполнял обязанности президента Украины с конца февраля по начало июня 2014 года.

    Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине в 2019 году. О своих планах бороться за пост главы государства ранее заявили лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #выборы #украина #президент #турчинов #снбо
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