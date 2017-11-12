«Банду прочь»: сторонники Саакашвили собираются на марш за принятие закона об импичменте

Киев, 12 ноября. Сторонники бывшего грузинского лидера и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили собрались на акцию в центре украинской столицы с требованием принять закон об импичменте президента. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Порядка 300 митингующих собрались на Михайловской площади в Киеве. Сам Саакашвили заявил, что «они собираются довести дело до победы».

«Мы пройдем маршем и в правительственном квартале провозгласим наш план действий. Мы хотим довести дело до победы», — заявил экс-лидер Грузии.

Митингующие направились на площадь Конституции, где расположено здание Верховной рады.

Как передает корреспондент ФАН, участники акции выкрикивают «Банду прочь» и «Защитим Украину», а также требуют ратифицировать законопроект об импичменте президента, который ранее был внесен на рассмотрение в Раду.