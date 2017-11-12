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Политика
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Украина
«Банду прочь»: сторонники Саакашвили собираются на марш за принятие закона об импичменте
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    «Банду прочь»: сторонники Саакашвили собираются на марш за принятие закона об импичменте

    15:00  12 Ноября 2017
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    «Банду прочь»: сторонники Саакашвили собираются на марш за принятие закона об импичменте

    Киев, 12 ноября. Сторонники бывшего грузинского лидера и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили собрались на акцию в центре украинской столицы с требованием принять закон об импичменте президента. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. 

    Порядка 300 митингующих собрались на Михайловской площади в Киеве. Сам Саакашвили заявил, что «они собираются довести дело до победы». 

    «Банду прочь»: сторонники Саакашвили собираются на марш за принятие закона об импичменте

    «Мы пройдем маршем и в правительственном квартале провозгласим наш план действий. Мы хотим довести дело до победы», — заявил экс-лидер Грузии.

    Митингующие направились на площадь Конституции, где расположено здание Верховной рады.

    Как передает корреспондент ФАН, участники акции выкрикивают «Банду прочь» и «Защитим Украину», а также требуют ратифицировать законопроект об импичменте президента, который ранее был внесен на рассмотрение в Раду. 

    Автор: Дана Балан
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    #киев #украина #саакашвили #импичмент #митинг
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