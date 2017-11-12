Поклонникам удалось попасть на церемонию прощания с Задорновым

Москва, 12 ноября. Родственники скончавшегося в Москве известного российского писателя-сатирика Михаила Задорнова допустили многочисленных поклонников автора на прощание с ним, которое проходило в подмосковной клинике «МЕДСИ». Изначально церемония прощания планировалась закрытой.

К зданию клиники сегодня собралось около 100 человек, которые хотели попрощаться с любимым автором. Семья сатирика объявила, что писатель, по его последней воле, будет похоронен в Латвии. Проведение закрытой церемонии прощания родственники объяснили тем, что при жизни писатель не был большим любителем публичности, и попросили «не создавать суеты вокруг его смерти».

«Он был всенародный любимец. Такого юмора, наверное, больше ни у кого не будет. Я посчитал своим долгом прийти сюда», — заявляли опрошенные РИА Новости поклонники Задорнова.

Напомним, российский писатель-сатирик скончался в возрасте 69 лет. Причиной смерти стало тяжелейшее заболевание — рак мозга.