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Поклонникам удалось попасть на церемонию прощания с Задорновым
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    Поклонникам удалось попасть на церемонию прощания с Задорновым

    14:50  12 Ноября 2017
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    Поклонникам удалось попасть на церемонию прощания с Задорновым

    Москва, 12 ноября. Родственники скончавшегося в Москве известного российского писателя-сатирика Михаила Задорнова допустили многочисленных поклонников автора на прощание с ним, которое проходило в подмосковной клинике «МЕДСИ». Изначально церемония прощания планировалась закрытой.

    К зданию клиники сегодня собралось около 100 человек, которые хотели попрощаться с любимым автором. Семья сатирика объявила, что писатель, по его последней воле, будет похоронен в Латвии. Проведение закрытой церемонии прощания родственники объяснили тем, что при жизни писатель не был большим любителем публичности, и попросили «не создавать суеты вокруг его смерти».

    «Он был всенародный любимец. Такого юмора, наверное, больше ни у кого не будет. Я посчитал своим долгом прийти сюда», — заявляли опрошенные РИА Новости поклонники Задорнова.

    Поклонникам удалось попасть на церемонию прощания с Задорновым

    Напомним, российский писатель-сатирик скончался в возрасте 69 лет. Причиной смерти стало тяжелейшее заболевание — рак мозга.

    Автор: Валентин Меликов
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    #задорнов
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