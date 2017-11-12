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Политика
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«Крутовато»: Лоза прокомментировал новость об увольнении клавишника Макаревича из-за Крыма
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    «Крутовато»: Лоза прокомментировал новость об увольнении клавишника Макаревича из-за Крыма

    14:43  12 Ноября 2017
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    «Крутовато»: Лоза о новости, что Макаревич выгнал клавишника из-за позиции по Крыму

    Лидер музыкального коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич выгнал из группы клавишника Андрея Державина, который поддержал воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Об этом рассказал украинский журналист Айдер Муждабаев на своей личной странице в социальной сети Facebook. Известный российский музыкант Юрий Лоза в комментарии Федеральному агентству новостей дал оценку информации о возможном конфликте в «Машине времени».

    Как сообщил в соцсетях журналист, такое решение Макаревич якобы принял перед гастролями по Украине. Муждабаев отметил, что Державина выгнали из группы не на время турне, а навсегда. 

    «Кого выгнали? Андрюху? Чет, крутовато, мне кажется. Потому, что они вместе столько лет проработали и выгнать на такой почве. Мне кажется, что эта новость — фейк. Не думаю, что из-за такой ерунды они будут расставаться», — заявил Юрий Лоза.  

    «Крутовато»: Лоза о новости, что Макаревич выгнал клавишника из-за позиции по Крыму

    Напомним, Крым стал частью Российской Федерации после референдума, который прошел в марте 2014 года. По его итогам 96% крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение полуострова с Россией. 

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #крым
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