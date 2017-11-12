Вертолет с шестью людьми на борту жестко приземлился в НАО

Москва, 12 ноября. Вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку у поселка Варандей в Ненецком автономном округе. На его борту находилось четверо пассажиров и двое членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах Ненецкого автономного округа. По его словам, вертолет принадлежит авиакомпании UTair, после жесткой посадки судно не загорелось.

В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.

Напомним, в конце октября у архипелага Шпицберген потерпел крушение российский вертолет Ми-8. На его борту находилось восемь человек, все они погибли, активировать спасательные жилеты они не успели.