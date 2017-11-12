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Политика
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Политика
Клинцевич объяснил, почему Трамп не сможет наладить отношения с Россией
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    Клинцевич объяснил, почему Трамп не сможет наладить отношения с Россией

    14:55  12 Ноября 2017
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    Клинцевич объяснил, почему Трамп не сможет наладить отношения с Россией

    Москва, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп, заявивший о необходимости решать мировые проблемы совместно с Россией, не сможет наладить отношения с Москвой, поскольку «связан по рукам и ногам», считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    По словам сенатора, Глава Белого дома неоднократно и, «судя по всему, искренне» говорил о своем желании улучшить российско-американские отношения, но не слишком оптимистичная внутриполитическая обстановка США не дает ему это сделать.

    «На данный момент политическая ситуация в США не располагает к оптимизму — хозяин Белого дома, что называется, связан по рукам и ногам», — отметил Клинцевич.

    В то же время Россия, считает сенатор, со своей стороны будет стараться нормализовать двусторонние отношения, хотя готова к любому развитию событий.

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести новую встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Напомним, в рамках саммита АТЭС, проходившего во вьетнамском городе Дананг 10 и 11 ноября, Трампу и Путину не удалось провести полноформатные переговоры, они смогли лишь недолго пообщаться по пути на церемонию фотографирования в субботу утром.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #путин #россия #сша #трамп #клинцевич
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