Клинцевич объяснил, почему Трамп не сможет наладить отношения с Россией

Москва, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп, заявивший о необходимости решать мировые проблемы совместно с Россией, не сможет наладить отношения с Москвой, поскольку «связан по рукам и ногам», считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам сенатора, Глава Белого дома неоднократно и, «судя по всему, искренне» говорил о своем желании улучшить российско-американские отношения, но не слишком оптимистичная внутриполитическая обстановка США не дает ему это сделать.

«На данный момент политическая ситуация в США не располагает к оптимизму — хозяин Белого дома, что называется, связан по рукам и ногам», — отметил Клинцевич.

В то же время Россия, считает сенатор, со своей стороны будет стараться нормализовать двусторонние отношения, хотя готова к любому развитию событий.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести новую встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Напомним, в рамках саммита АТЭС, проходившего во вьетнамском городе Дананг 10 и 11 ноября, Трампу и Путину не удалось провести полноформатные переговоры, они смогли лишь недолго пообщаться по пути на церемонию фотографирования в субботу утром.