Неприличные женские стоны прервали прямой эфир BBC

Лондон, 12 ноября. Неприличные женские стоны прервали прямой эфир Би-би-си в Лондоне. Запись во время выпуска новостей включили пранкеры.

В этот момент журналистка Эмма Варди, говорившая в этот момент о Брексите, только слегка поморщилась, хотя ее голос почти заглушили стоны. Она невозмутимо продолжила вести репортаж, спокойствие сохранили и телеведущие в студии.

Позже в Би-би-си прокомментировали инцидент, сообщив, что ответственность за случившееся взяли на себя пранкеры. Группа шутников включила запись стонов, когда проезжала мимо Вестминстера и увидели журналистов.



