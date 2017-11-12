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Неприличные женские стоны прервали прямой эфир BBC
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    Неприличные женские стоны прервали прямой эфир BBC

    14:31  12 Ноября 2017
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    Неприличные женские стоны прервали прямой эфир BBC

    Лондон, 12 ноября. Неприличные женские стоны прервали прямой эфир Би-би-си в Лондоне. Запись во время выпуска новостей включили пранкеры. 

    В этот момент журналистка Эмма Варди, говорившая в этот момент о Брексите, только слегка поморщилась, хотя ее голос почти заглушили стоны. Она невозмутимо продолжила вести репортаж, спокойствие сохранили и телеведущие в студии.

    Позже в Би-би-си прокомментировали инцидент, сообщив, что ответственность за случившееся взяли на себя пранкеры. Группа шутников включила запись стонов, когда проезжала мимо Вестминстера и увидели журналистов. 


     

    Автор: Алексей Громов
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    #ввс #би-би-си #эфир #пранкеры #женские стоны
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