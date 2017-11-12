Сирия новости 12 ноября 16.30: 15 мирных жителей Хасаки погибло под огнем международной коалиции, «Файлак ар-Рахман» обстреливает поселение в Дамаске

Сирия, 12 ноября. 15 мирных жителей Хасаки погибло под ударами ВВС международной коалиции, боевики «Файлак ар-Рахман» ведут обстрел поселения в Дамаске, при взрыве в районе Мосула «Хашд аш-Шааби» потеряли четверых бойцов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо и Даръа, продолжают освободительную операцию в Абу Кемале.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо.

«Файлак ар-Рахман»: обстреляла мирное поселение Дамаска.

Международная коалиция: нанесла удары по мирному поселению Хасаки, в результате чего погибло 15 человек.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута отмечаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Файлак ар-Рахман», передает Elfagr News. По данным Smart News Agency, боевики «Файлак ар-Рахман» открыли огонь по населенному пункту Аз-Заблатани, в результате чего погибло трое мирных жителей поселения. Информационное агентство также сообщает, что правительственные войска атаковали укрепрайоны радикальной группировки в окрестностях Джобара.

Ранее сообщалось, что главари незаконных формирований, действующих на территории Восточной Гуты, ведут переговоры о возможности начать совместную кампанию против Сирийской арабской армии (САА) в районах Джобар и Айн Тарма.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Elfagr News пишет, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных военизированных формирований в районе развилки дороги Ханасер - Алеппо. Также артиллерия армии САР наносит удары по укрепрайонам боевиков на трассе, ведущей к аэропорту Абу Зухур.

В западной части региона продолжает развиваться противостояние между правительственными войсками и террористами «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что сторонники «Ан-Нусры» обстреляли расположения Сирийской арабской армии (САА) на окраинах административного центра провинции со стороны западных пригородов Рашидин и Харитан. В результате ответного огня армии САР было ликвидировано несколько объектов «Тахрир аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзных сил продолжает зачистку от террористов «Исламского государства»1 города Абу Кемаль. Напомним, стратегический населенный пункт являлся последним прибежищем ИГИЛ1 на территории региона. На данный момент главари ИГИЛ1 пытаются вывести из района боевых действий как можно больше террористов. Тем не менее, малочисленные группы боевиков, оставшиеся в городе, оказывают ожесточенное сопротивление правительственным войскам. Расположения армии САР подвергаются атакам смертников на «джихад-мобилях».

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии ведут работу по предотвращению перехода исламистов, сбежавших из Абу Кемаля, через сирийско-иракскую границу. Информационное агентство Elfagr News пишет, что авиация союзников наносит удары по ИГИЛ в окрестностях стратегического города.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальных формирований в районе Аль-Баляд, передает Smart News Agency. Также информационное агентство пишет, что в окрестностях населенного пункта Аль-Маншия отмечаются боестолкновения между правительственными войсками и незаконными военизированными формированиями.

Напомним, на территории провинции Даръа действует режим прекращения огня. Однако радикальные группировки нарушают перемирие, атакуя расположения Сирийской арабской армии (САА) и мирные поселения.

Провинция Ракка

Smart News Agency пишет, что представители администрации города Ат-Табка выступили с заявлением, в соответствии с которым принудительная мобилизация местных жителей в ряды Демократических сил Сирии (SDF) приостановлена. Обратившись к населению города, власти предложили всем молодым людям призывного возраста добровольно вступить в ряды «демократической армии».

Ранее сообщалось, что курдские отряды ополчения пополнились террористами «Исламского государства», участвовавшими в боях за Ракку. Местные источники передавали, что 35 исламистов получили амнистию и были освобождены из-под стражи при условии обязательного вступления в отряды Демократических сил Сирии (SDF).

Провинция Хасака

ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по району Тель аш-Шаир, сообщает военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew). По данным автора публикации, в результате авианалета сил антитеррористического альянса во главе с США погибло 15 мирных жителей региона.

Ранее сообщалось, что авиация коалиции осуществила несколько боевых вылетов к населенному пункту Маркада. Силы международного альянса оказывают поддержку курдским отрядам ополчения, контролирующим большую часть территорий Хасаки. Ранее командование Демократических сил Сирии (SDF) вело переговоры с террористами ИГИЛ, пытаясь договориться о мирном выходе исламистов из Маркады.

Ирак

Иракская армия начала военную кампанию по отслеживанию и ликвидации ячеек «Исламского государства» на территориях провинции Дияла к югу от Бакубы, сообщает Alsumaria News. По данным информационного агентства, солдаты иракской армии и бойцы отрядов «Хашд аш-Шааби» проверят девять районов, в которых могут скрываться террористы ИГИЛ.

К югу от Мосула прогремел взрыв, передает Iraqi News. Инцидент вызван детонацией взрывного устройство, заложенного в автомобиль. По данным информационного агентства, в результате происшествия погибли четыре бойца отрядов народной мобилизации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)