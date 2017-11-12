Жванецкий сказал главные слова о Задорнове

Москва, 12 ноября. Известный публицист-сатирик Михаил Жванецкий в воскресенье рассказал о том, как остро прочувствовал новость об уходе из жизни своего коллеги Михаила Задорнова.

По словам 83-летнего Жванецкого, они (с Задорновым — Прим.ред.) не были друзьями, но ладили, поскольку работали в одной сфере, передает ТАСС.

«Ввиду того, что это одна профессия, у нас были очень хорошие отношения. Он по-человечески был мне очень приятен», — подчеркнул он.

Жванецкий также отметил талант Задорнова.

«Ну очень талантливый человек. И вот сейчас я чувствую, насколько мне его не хватает. Вот как сейчас не хватает слов, чтобы говорить о нем. Самые главные слова о нем: просто не хватает», — признался сатирик.

Напомним, 10 ноября Задорнов умер на 70-м году жизни после продолжительной болезни.

Ранее десятки поклонников творчества Задорнова собрались в российской столице, чтобы проститься с известным сатириком.