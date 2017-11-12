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Жванецкий сказал главные слова о Задорнове
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    Жванецкий сказал главные слова о Задорнове

    14:35  12 Ноября 2017
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    Жванецкий сказал главные слова о Задорнове

    Москва, 12 ноября. Известный публицист-сатирик Михаил Жванецкий в воскресенье рассказал о том, как остро прочувствовал новость об уходе из жизни своего коллеги Михаила Задорнова. 

    По словам 83-летнего Жванецкого, они (с Задорновым — Прим.ред.) не были друзьями, но ладили, поскольку работали в одной сфере, передает ТАСС.

    «Ввиду того, что это одна профессия, у нас были очень хорошие отношения. Он по-человечески был мне очень приятен», — подчеркнул он. 

    Жванецкий также отметил талант Задорнова.

    Жванецкий сказал главные слова о Задорнове

    «Ну очень талантливый человек. И вот сейчас я чувствую, насколько мне его не хватает. Вот как сейчас не хватает слов, чтобы говорить о нем. Самые главные слова о нем: просто не хватает», — признался сатирик. 

    Напомним, 10 ноября Задорнов умер на 70-м году жизни после продолжительной болезни. 

    Ранее десятки поклонников творчества Задорнова собрались в российской столице, чтобы проститься с известным сатириком. 

    Автор: Дана Балан
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    #задорнов #жванецкий
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