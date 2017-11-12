Сирия сегодня: «опасные сближения» ВКС РФ и коалиции, зоны влияния

Сирия, 12 ноября. Госдеп увидел в недавнем прошлом «опасные сближения» Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации и самолетов международной коалиции во главе со Штатами над территорией Сирийской Арабской Республики (САР). Мирные жители погибли в результате авиаудара на сирийско-иракской границе. Россия и США не допустят раздела страны на зоны влияния. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

«Опасное сближение»

Между российскими ВКС и самолетами коалиции на востоке САР около полутора месяцев назад происходили «опасные сближения». Эту проблему удалось решить в рабочем порядке. С таким заявлением выступил официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов.

По его словам, Штаты очень довольны тем, что президент РФ Владимир Путин в совместном с главой США Дональдом Трампом заявлении снова выразил приверженность действующим механизмам избежания конфликтов в небе над Сирией.

«У нас была пара опасных сближений шесть недель назад, мы смогли это решить в рабочем порядке. Имел место инцидент, когда мы сбили сирийский самолет, который нарушал соглашение, установленное нами. Это мы тоже решили в рабочем порядке», — сказал он.

Он отметил, что каналы общения военных работают даже лучше, чем кто-либо ожидал. В настоящий момент эти механизмы особенно важны из-за приближающегося разгрома террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

«Важно было получить одобрение президента Путина на счет того, чтобы эти каналы связи оставались открытыми, потому что это критически важно. Оба президента выразили удовлетворение тем, как идет дело», — отметил представитель госдепа.

Население гибнет под бомбами коалиции

Самолеты международной коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесли авиаудар по сирийской деревне Дуэйжи, которая располагается на границе с Ираком в провинции Дейр эз-Зор. В результате десять мирных граждан погибли. Об этом сообщают сирийские средства массовой информации.

Сообщается, что авиация коалиции нанесла ракетный удар по жилому кварталу Тель Аль-Шаер. Одна ракета попала в машину скорой помощи, все, кто находился в автомобиле, погибли.

Раздел Сирии

Трамп и Путин подтвердили в совместном заявлении, что Москва и Вашингтон не допустят раздела САР на части и сферы влияния. Заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.

«Как говорится в заявлении, и США, и Россия твердо привержены территориальной целостности Сирии, этот принцип президенты подтвердили в совместном заявлении. Например, зоны деэскалации и механизмы по избежанию конфликта рассчитаны на то, чтобы сократить насилие и создать условия для того, чтобы сирийцы могли вернуться в свои дома и чтобы укрепился политический процесс. Они не ставят целью разделение Сирии на части или сферы влияния», — резюмировал он.

1 Организация запрещена на территории РФ.