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Сирия: корреспондент ФАН заполучил видеоподтверждение сотрудничества курдов и ИГ*
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    Сирия: корреспондент ФАН заполучил видеоподтверждение сотрудничества курдов и ИГ*

    14:37  12 Ноября 2017
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    Сирия: корреспондент ФАН заполучил видеоподтверждение сотрудничества курдов и ИГ*

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии заполучил видеозапись, на которой курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF), вывозят боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) из города Ракка в сторону города Тель Абияд на границе с Турцией. Видео и информацию предоставил один из местных жителей, пожелавший остаться неизвестным.

    Запись была сделана 11 ноября, на следующий день после того, как ливанская газета Al Akhbar сообщила, что боевики «ИГ»1 (запрещено в России) без боя покинули город Маркада в провинции Хасака, большую часть которой контролируют курдские вооруженные формирования. Как отмечает издание, боевики заключили с курдами соглашение о беспрепятственном выходе с территории города для того, чтобы усилить свою группировку в провинции Дейр эз-Зор, действующую против сирийских правительственных войск.

    Напомним, сообщения о сотрудничестве курдов с боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ) приходили и ранее. Так, например, российское военное ведомство публиковало авиаснимки, сделанные в период с 8 по 12 сентября, на которых было зафиксировано присутствие американских бронеавтомобилей Hummer на базах боевиков ИГ (запрещено в РФ).

    Минобороны РФ высказало предположение, что силы спецназа США тогда прибыли на позиции террористической организации для обеспечения беспрепятственного продвижения курдских отрядов «Демократических сил Сирии» в провинции Дейр-эз-Зор.   

    Параллельно с обнародованием данных авиаснимков, независимый аналитический центр Warfare Worldwide опубликовал в своем официальном Twitter-аккаунте видео, на котором пленный боевик подтвердил факт договоренностей между террористами и курдскими отрядами «Демократических сил Сирии». По его словам, видеоролик, который был сделан курдами на территориях якобы освобожденного нефтеперерабатывающего завода Коноко в Табии, а также Эзбы и Аль-Джафры в провинции Дейр-эз-Зор — результат сговора межу SDF и ИГ (запрещено в РФ) при посредничестве представителей США.

    Пленный боевик признался, что его отряд получил приказ от одного из полевых командиров «Исламского государства» (запрещено в РФ) пропустить курдские отряды SDF на территорию нефтеперерабатывающего завода Коноко в Табии, чтобы те сняли несколько видеороликов, доказывающих их «контроль» над объектом.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Аздашир Муса
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #курды #ракка #sdf #демократические силы сирии
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