Песков рассказал о контактах Манафорта и Дерипаски

Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал контакты экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Представитель Кремля отметил, что отношения у Манафорта и Дерипаски были, но они носили исключительно коммерческий характер и «никак не связаны с Кремлем».

Напомним, ранее информацию о связях Дерипаски с Манафортом ранее распространило Associated Press. В мае российский бизнесмен подал иск против информационного агентства, потребовав прекратить распространение этих недостоверных сведений.

