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Политика
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Политика
Песков рассказал о контактах Манафорта и Дерипаски
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    Песков рассказал о контактах Манафорта и Дерипаски

    14:31  12 Ноября 2017
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    Песков рассказал о контактах Манафорта и Дерипаски

    Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал контакты экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

    Представитель Кремля отметил, что отношения у Манафорта и Дерипаски были, но они носили исключительно коммерческий характер и «никак не связаны с Кремлем».

    Напомним, ранее информацию о связях Дерипаски с Манафортом ранее распространило Associated Press. В мае российский бизнесмен подал иск против информационного агентства, потребовав прекратить распространение этих недостоверных сведений.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #трамп #песков #кремль #дерипаска #манафорт
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