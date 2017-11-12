Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Филиппинские полицейские разогнали водометами протестующих против визита Трампа
Политика
Путин и Эрдоган обсудят в Сочи Сирию, безвизовый режим и снятие продэмбарго
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин и Эрдоган обсудят в Сочи Сирию, безвизовый режим и снятие продэмбарго

    14:12  12 Ноября 2017
    137

    Путин и Эрдоган обсудят в Сочи Сирию, безвизовый режим и снятие продэмбарго

    Анкара, 12 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган на переговорах в Сочи намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, вопрос безвизового режима между двумя странами, а также отмену торговых ограничений, сообщил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын. 

    Урегулирование в Сирии, безвизовый режим между Турцией и Россией, а также полное снятие торговых ограничений станут темами переговоров Реджепа Эрдрогана и Владимира Путина 13 ноября. По словам пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калына, в Сочи будет обсуждаться вопрос сотрудничества Москвы и Анкары в сфере энергетики, пишет Anadolu.

    Со стороны Турции продолжатся усилия по увеличению товарооборота с Россией до показателя в 100 миллиардов долларов. По данным пресс-службы Кремля, Путин и Эрдоган также обсудят меры по борьбе с глобальным терроризмом.

    Путин и Эрдоган обсудят в Сочи Сирию, безвизовый режим и снятие продэмбарго

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #эрдоган #сочи
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

        Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

        13:38   12 Ноября 2017
        618
        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        11:53   12 Ноября 2017
        616
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        3988
        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        8:04   12 Ноября 2017
        1409