Путин и Эрдоган обсудят в Сочи Сирию, безвизовый режим и снятие продэмбарго

Анкара, 12 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган на переговорах в Сочи намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, вопрос безвизового режима между двумя странами, а также отмену торговых ограничений, сообщил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

Урегулирование в Сирии, безвизовый режим между Турцией и Россией, а также полное снятие торговых ограничений станут темами переговоров Реджепа Эрдрогана и Владимира Путина 13 ноября. По словам пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калына, в Сочи будет обсуждаться вопрос сотрудничества Москвы и Анкары в сфере энергетики, пишет Anadolu.

Со стороны Турции продолжатся усилия по увеличению товарооборота с Россией до показателя в 100 миллиардов долларов. По данным пресс-службы Кремля, Путин и Эрдоган также обсудят меры по борьбе с глобальным терроризмом.