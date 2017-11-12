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Политика
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Песков объяснил, почему сорвались полноформатные переговоры Путина и Трампа
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    Песков объяснил, почему сорвались полноформатные переговоры Путина и Трампа

    14:15  12 Ноября 2017
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    Песков объяснил, почему сорвались полноформатные переговоры Путина и Трампа

    Москва, 12 ноября. Американская сторона пыталась согласовать полноформатную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но предложили время и место встречи, которые были удобны только США, сообщил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, альтернативных вариантов, которые обычно предлагают стороны для согласования графиков глав государств, США так и не представили.

    «К сожалению, на этот раз американская сторона, несмотря на все старания наших коллег российских, по сути, не предложила никаких альтернатив. Было предложено одно время единственное, которое устраивало американскую сторону, и предложено одно место — помещение, которое было арендовано американцами», — приводит слова Пескова РИА Новости.

    Переговоры Путина и Трампа «на ногах» во время саммита АТЭС во Вьетнаме

    Песков также напомнил, что, согласно стандартной дипломатической практике, встречи на высшем уровне поочередно проходят на территории каждой из сторон. Прошлая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге проходила на американской территории.

    «Американцы не проявили никакой гибкости, и, к сожалению, никаких других альтернативных предложений не предоставили. Поэтому встреча не смогла состояться», — заключил Песков.

    Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа была одним из самых ожидаемых событий в рамках саммита АТЭС, который прошел во вьетнамском городе Дананг 10 и 11 ноября. Однако полноценные переговоры глав государств так и не состоялись, Путин и Трамп смогли провести только разговор «на ходу» по пути на церемонию фотографирования в субботу утром.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #путин #трамп #песков #переговоры
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