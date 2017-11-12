Песков объяснил, почему сорвались полноформатные переговоры Путина и Трампа

Москва, 12 ноября. Американская сторона пыталась согласовать полноформатную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но предложили время и место встречи, которые были удобны только США, сообщил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, альтернативных вариантов, которые обычно предлагают стороны для согласования графиков глав государств, США так и не представили.

«К сожалению, на этот раз американская сторона, несмотря на все старания наших коллег российских, по сути, не предложила никаких альтернатив. Было предложено одно время единственное, которое устраивало американскую сторону, и предложено одно место — помещение, которое было арендовано американцами», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Песков также напомнил, что, согласно стандартной дипломатической практике, встречи на высшем уровне поочередно проходят на территории каждой из сторон. Прошлая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге проходила на американской территории.

«Американцы не проявили никакой гибкости, и, к сожалению, никаких других альтернативных предложений не предоставили. Поэтому встреча не смогла состояться», — заключил Песков.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа была одним из самых ожидаемых событий в рамках саммита АТЭС, который прошел во вьетнамском городе Дананг 10 и 11 ноября. Однако полноценные переговоры глав государств так и не состоялись, Путин и Трамп смогли провести только разговор «на ходу» по пути на церемонию фотографирования в субботу утром.