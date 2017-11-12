Донбасс: ВСУ выпустили около 300 мин и снарядов по территории ДНР

Донецк, 12 ноября. Киевские силовики выпустили по территории Донецкой народной республики порядка 300 мин и снарядов за сутки. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

По словам представителя СЦКК, Вооруженные силы Украины выпустили по мариупольскому направлению шесть снарядов и почти 100 мин.

Он также отметил, что на донецком направлении киевские военные свыше 30 раз открывали огонь из минометов, по территории республики в общей сложности выпущено порядка 200 мин.

ВСУ пускали в ход гранатометы, танки, и стрелковое оружие.