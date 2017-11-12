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Политика
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Донбасс: ВСУ выпустили около 300 мин и снарядов по территории ДНР
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    Донбасс: ВСУ выпустили около 300 мин и снарядов по территории ДНР

    14:11  12 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ выпустили около 300 мин и снарядов по территории ДНР

    Донецк, 12 ноября. Киевские силовики выпустили по территории Донецкой народной республики порядка 300 мин и снарядов за сутки. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). 

    По словам представителя СЦКК, Вооруженные силы Украины выпустили по мариупольскому направлению шесть снарядов и почти 100 мин.

    Донбасс: ВСУ выпустили около 300 мин и снарядов по территории ДНР

    Он также отметил, что на донецком направлении киевские военные свыше 30 раз открывали огонь из минометов, по территории республики в общей сложности выпущено порядка 200 мин.

    ВСУ пускали в ход гранатометы, танки, и стрелковое оружие.

    «Всего же количество примененных ВСУ боевых припасов — 1395 штук», — добавил собеседник.

    Автор: Дана Балан
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    #днр #всу #донбасс #украина #сцкк
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