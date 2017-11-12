Путин не понимает голословных попыток обвинить РФ во вмешательстве в выборы в США — Песков

Москва, 12 ноября. Глава российского государства Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом выразил полное непонимание с голословными обвинениями, звучащими из США из-за якобы «вмешательства в выборы». Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава Белого дома на самом деле интересовался, насколько эти данные могут соответствовать действительности.

«Трамп интересовался, насколько это может быть правдой, и президент Путин со своей стороны изложил свою позицию, суть которой заключается в том, что Россия не вмешивалась ни в какие выборы и об этом не могло идти речи», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о якобы «вмешательстве Москвы в выборы в США».

Кроме того, он уточнил, что российский президент выразил полное непонимание из-за «голословных обвинений в адрес Москвы, которые звучат из США по данному вопросу».

Владимир Путин. Биография