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Политика
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Политика
Путин не понимает голословных попыток обвинить РФ во вмешательстве в выборы в США — Песков
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    Путин не понимает голословных попыток обвинить РФ во вмешательстве в выборы в США — Песков

    14:02  12 Ноября 2017
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    Путин не понимает голословных попыток обвинить РФ во вмешательстве в выборы в США — Песков

    Москва, 12 ноября. Глава российского государства Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом выразил полное непонимание с голословными обвинениями, звучащими из США из-за якобы «вмешательства в выборы». Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. 

    По его словам, глава Белого дома на самом деле интересовался, насколько эти данные могут соответствовать действительности. 

    Путин не понимает голословных попыток обвинить РФ во вмешательстве в выборы в США — Песков

    «Трамп интересовался, насколько это может быть правдой, и президент Путин со своей стороны изложил свою позицию, суть которой заключается в том, что Россия не вмешивалась ни в какие выборы и об этом не могло идти речи», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о якобы «вмешательстве Москвы в выборы в США».

    Кроме того, он уточнил, что российский президент выразил полное непонимание из-за «голословных обвинений в адрес Москвы, которые звучат из США по данному вопросу». 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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