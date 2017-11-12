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Новости Сирии
Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях
Новости Сирии
Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях
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    Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

    13:38  12 Ноября 2017  /обновлено: 13:44  12 Ноября 2017
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    Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

    Москва, 12 ноября. Заявление по Сирии, принятое по итогам переговоров между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, не допускает двойных трактовок и не нуждается в дополнительных комментариях. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    «Заявление не нужно комментировать, поскольку есть его текст, — объявил Песков в ходе пресс-брифинга. — Его можно читать, а никакие двойные трактовки неуместны».

    Таким образом Песков отреагировал на вопрос о том, действительно ли в рамках заявления предполагается выход проиранских сил в Сирии с их мест дислокации — в частности, на границе с контролируемыми Израилем Голанскими высотами.

    Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

    Напомним, важнейшими пунктами заявления по сирийскому урегулированию, которое было принято по итогам переговоров Путина и Трампа на АТЭС-2017, стали приверженность обеих сторон принципу территориальной целостности и неделимости Сирии — президенты договорились о том, что создание в Сирии зон деэскалации не должно стать поводом для разделения страны. Также Госдеп США заявил о том, что президенты согласились на вывод проиранских формирований — в частности, ливанской «Хезболлы» — из чувствительных точек в Сирии. При этом, согласно версии Госдепартамента, контроль над этими зонами получит сирийская оппозиция, которая не покинет их до тех пор, пока не начнется политическое урегулирование в стране.

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #трамп #песков
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