Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Московский пенсионер избил взрослую дочь сковородкой
Новороссия
Донбасс: бойцы ДНР сбили беспилотник ВСУ под Донецком
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: бойцы ДНР сбили беспилотник ВСУ под Донецком

    13:43  12 Ноября 2017
    42

    Донбасс: бойцы ДНР сбили беспилотник ВСУ под Донецком

    Донецк, 12 ноября. Беспилотник Вооруженных сил Украины, корректировавший огонь по населенным пунктам Донецкой народной республики, был уничтожен под Донецком. Об этом в воскресенье заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. 

    По его словам, военные республики зафиксировали украинский дрон, который был сбит в районе населенного пункта Пески. Басурин также отметил, что после уничтожения беспилотника обстрел со стороны ВСУ прекратился.

    Донбасс: бойцы ДНР сбили беспилотник ВСУ под Донецком

    Кроме того, он отметил, что применение сторонами конфликта беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения, согласно минским договоренностям, находится под запретом.

    «Однако украинская сторона давно забыла об их существовании (минских соглашений — Прим.ред.), чем в очередной раз подтверждает отсутствие заинтересованности в прекращении этой войны», — подчеркнул Басурин.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #украина #донецк #басурин #новороссия #беспилотник
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        11:53   12 Ноября 2017
        349
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        2876
        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        8:04   12 Ноября 2017
        1311
        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        4:33   12 Ноября 2017
        2018