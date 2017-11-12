Донбасс: бойцы ДНР сбили беспилотник ВСУ под Донецком

Донецк, 12 ноября. Беспилотник Вооруженных сил Украины, корректировавший огонь по населенным пунктам Донецкой народной республики, был уничтожен под Донецком. Об этом в воскресенье заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, военные республики зафиксировали украинский дрон, который был сбит в районе населенного пункта Пески. Басурин также отметил, что после уничтожения беспилотника обстрел со стороны ВСУ прекратился.

Кроме того, он отметил, что применение сторонами конфликта беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения, согласно минским договоренностям, находится под запретом.