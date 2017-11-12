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Ученые отправят экипажу МКС кишечную палочку
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    Ученые отправят экипажу МКС кишечную палочку

    13:34  12 Ноября 2017
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    Ученые отправят экипажу МКС кишечную палочку

    Нью-Йорк, 12 ноября. Исследователи NASA намерены отправить на орбиту штамм патогенного микроорганизма Escherichia coli — или, в просторечии, кишечную палочку. Ее доставит обитателям МКС комический грузовик Cygus, запуск которого состоится в воскресенье.

    После того, как бактерии окажутся на орбите, астронавты на МКС проведут над ними целый ряд научных экспериментов. Основная цель исследования — проверить влияние микрогравитации на станции на поведение и скорость размножения бактерий, установить, будут ли бактерии мутировать под воздействием космических условий, а также оценить в этих условиях реакцию кишечной палочки на различные виды антибиотиков.

    Ученые отправят экипажу МКС кишечную палочку

    В результате ученые надеются получить новые сведения о том, что необходимо делать, чтобы вылечить заболевания, вызываемые кишечной палочкой, прямо на орбите, а также, возможно, получить способ улучшить существующие антибиотики.

    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cyguns должна стартовать с американского космодрома «Уоллопс» в 15.14 по московскому времени.

    Ученые отправят экипажу МКС кишечную палочку

    Автор: Валентин Меликов
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