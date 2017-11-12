Киевский политолог рассказал о том, что может уничтожить Украину

Киев, 12 ноября. Массовое желание молодежи уехать с Украины может уничтожить страну. Именно эта «эпидемия», а не политические и экономические вопросы, является основной проблемой, считает украинский политолог Андрей Окара.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, практически все украинские старшеклассники собираются по окончании школы уехать из страны. Более того, такие же настроения распространены среди их родителей, которые, как пишет Окара, считают, что учиться на Украине остаются только неудачники.

Такую тенденцию Окара назвал опасной эпидемией, способной «убить Украину».

«Эпидемия — массовое вирусное представление по поводу того, что с Украины надо срочно валить. Именно это, а не проблемы в экономике, с тарифами, безработица или российско-украинская война, самая угрожающая вещь», — написал Окара.

Политолог также отметил, что киевские власти в свою очередь не пытаются ничего предпринять и изменить ситуацию.

«Государство не способно (и даже не пытается) управлять будущим, представлениями о будущем и эмоциями, связанными с представлениями о будущем», — констатировал он.

Напомним, большинство политических инициатив и заявлений Киева связано с Россией. Так, 8 ноября депутат украинской Верховной рады Иван Винник внес в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, комментируя действия Винника, что громкие заявления на Украине связаны с желанием властей отвлечь население от реально существующих проблем.