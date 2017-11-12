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Десятки поклонников собрались в Москве, чтобы попрощаться с Задорновым
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    Десятки поклонников собрались в Москве, чтобы попрощаться с Задорновым

    13:17  12 Ноября 2017  /обновлено: 13:31  12 Ноября 2017
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    Десятки поклонников собрались в Москве, чтобы попрощаться с Задорновым

    Москва, 12 ноября. Несколько десятков человек собрались в Москве, чтобы проводить в последний путь известного писателя-сатирика Михаила Задорнова. Преданные поклонники собрались возле клинической больницы «МЕДСИ», где артист умер 9 ноября. 

    Поклонники творчества сатирика прибыли для участия в церемонии прощания с ним даже из других городов.

    «Он был патриотом своей страны и хотел, чтобы она была еще лучше», — отметил в беседе с ТАСС приехавший на прощание с сатириком житель подмосковного Клина.

    Многие собравшиеся заявили, что творчество сатирика позволило им переосмыслить повседневную жизнь; например, в людях отозвались едкие заявления сатирика о бездарном заимствовании иностранных слов и сохранении культуры русского языка.

    Десятки поклонников собрались в Москве, чтобы попрощаться с Задорновым

    «Мне всего 30 лет, но это заставило меня задуматься, на каком языке через 10 лет будут говорить мои дети, и пересмотреть привычку коверкать речь», — отметил один из пришедших на прощание с сатириком.

    Напомним, 9 ноября писатель-сатирик скончался в возрасте 69 лет после продолжительной и тяжелой болезни: у Задорнова был диагностирован рак мозга.

    Автор: Валентин Меликов
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    #задорнов
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