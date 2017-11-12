Десятки поклонников собрались в Москве, чтобы попрощаться с Задорновым

Москва, 12 ноября. Несколько десятков человек собрались в Москве, чтобы проводить в последний путь известного писателя-сатирика Михаила Задорнова. Преданные поклонники собрались возле клинической больницы «МЕДСИ», где артист умер 9 ноября.

Поклонники творчества сатирика прибыли для участия в церемонии прощания с ним даже из других городов.

«Он был патриотом своей страны и хотел, чтобы она была еще лучше», — отметил в беседе с ТАСС приехавший на прощание с сатириком житель подмосковного Клина.

Многие собравшиеся заявили, что творчество сатирика позволило им переосмыслить повседневную жизнь; например, в людях отозвались едкие заявления сатирика о бездарном заимствовании иностранных слов и сохранении культуры русского языка.

«Мне всего 30 лет, но это заставило меня задуматься, на каком языке через 10 лет будут говорить мои дети, и пересмотреть привычку коверкать речь», — отметил один из пришедших на прощание с сатириком.

Напомним, 9 ноября писатель-сатирик скончался в возрасте 69 лет после продолжительной и тяжелой болезни: у Задорнова был диагностирован рак мозга.