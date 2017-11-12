Коалиция США разбомбила сирийскую деревню: 10 погибших

Дамаск, 12 ноября. Коалиция США нанесла авиаудар по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате погибли 10 мирных жителей, сообщило местное агентство SANA.

Уточняется, что удар был нанесен по деревне в деревне Дуэйжи. Под огнем оказался жилой квартал Тель Аль-Шаер. Одна из ракет попала в машину скорой помощи. По данным SANA, все находившиеся в салоне погибли.

Напомним, что США и международная коалиция действуют в Сирии без согласия и координации с официальными властями арабской республики и резолюции СБ ООН.