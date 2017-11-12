Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Московский пенсионер избил взрослую дочь сковородкой
Новости Сирии
Коалиция США разбомбила сирийскую деревню: 10 погибших
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Коалиция США разбомбила сирийскую деревню: 10 погибших

    13:07  12 Ноября 2017  /обновлено: 13:14  12 Ноября 2017
    359

    Коалиция США разбомбила сирийскую деревню: 10 погибших

    Дамаск, 12 ноября. Коалиция США нанесла авиаудар по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате погибли 10 мирных жителей, сообщило местное агентство SANA.

    Уточняется, что удар был нанесен по деревне в деревне Дуэйжи. Под огнем оказался жилой квартал Тель Аль-Шаер. Одна из ракет попала в машину скорой помощи. По данным SANA, все находившиеся в салоне погибли.

    Напомним, что США и международная коалиция действуют в Сирии без согласия и координации с официальными властями арабской республики и  резолюции СБ ООН.

     

     

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #коалиция
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        11:53   12 Ноября 2017
        376
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        3116
        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        8:04   12 Ноября 2017
        1322
        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        4:33   12 Ноября 2017
        2024