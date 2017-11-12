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Lifan везет на российский рынок «убийцу» Hyundai Creta
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    Lifan везет на российский рынок «убийцу» Hyundai Creta

    13:07  12 Ноября 2017
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    Lifan везет на российский рынок «убийцу» Hyundai Creta

    Москва, 12 ноября. Продажи кроссовера X70 китайского концерна Lifan на российском рынке начнутся в начале будущего года, автомобиль станет серьезным конкурентом для Hyundai Creta. 

    По имеющимся данным, начало продаж Lifan X70 запланировано на начало 2018 года. Отмечается, что габариты внедорожника превосходят Hyundai Creta.

    Lifan везет на российский рынок «убийцу» Hyundai Creta

    Напомним, концерн Lifan представил новый X70 на китайском автомобильном шоу. Машина работает на 2-литровом моторе с производительностью 141 лошадиная сила. Кроме того, мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

    В заводской комплектации китайский кроссовер будет оборудован системой кондиционирования воздуха в салоне, а также 17-дюймовыми колесными дисками.

    В топовой комплектации предусмотрены круиз-контроль, панорамная крыша, кожаные кресла.

    Автор: Дана Балан
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    #китай #автомобиль #lifan
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