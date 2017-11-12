Путин проконтролирует создание современных детских санаториев в Евпатории

Москва, 12 ноября. Проект создания и развития детских санаториев в Евпатории представят в середине декабря текущего года. Об этом заявил глава администрации города Андрей Филонов.

По его словам, над проектом работают российские специалисты, которые, как считают власти города, смогут осуществить данный проект благодаря опыту.

«Евпатория — центр детского здоровья. Другой вопрос, как это должно быть выражено, в каких проектах, в каких мерах поддержки. Сегодня есть поддержка на всех уровнях, но не хватает конкретного продукта. Это очень большой многогранный проект», — отметил Филонов.

Он также подчеркнул, что на разработку стратегии ушло немало времени, но уже в декабре появится первая версия консалтингового проекта, который позволит создать в городе прекрасные условия для детского отдыха и оздоровления.

Напомним, ситуацию по выполнению проекта взял под личный контроль глава российского государства Владимир Путин.

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