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Донбасс сегодня: ВСУ обстреливают наблюдателей, СМИ Украины «дописали» доклад ОБСЕ
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    Донбасс сегодня: ВСУ обстреливают наблюдателей, СМИ Украины «дописали» доклад ОБСЕ

    13:04  12 Ноября 2017
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    Донбасс сегодня: ВСУ обесточили ДНР, СЦКК сидят в подвале, прозрение украинских СМИ

    Донбасс, 12 ноября. Киевские силовики препятствуют работе ОБСЕ и СЦКК. В ДНР ожидают провокаций на юго-западе и севере республики. Украинские СМИ «дописали» отчет ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки 27 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 1400 артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из минометов калибром 120 и 82 мм, а также из артиллерийских установок калибром 152 мм, что напрямую запрещено минскими соглашениями.

    В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты, БТР, гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также зенитные установки. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 54 раза.

    ВСУ бьют по электроопорам

    Накануне пять населенных пунктов ДНР остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны ВСУ. Донецкая сторона в СЦКК отмечает, что огонь из артиллерии калибром 152 мм велся украинскими силовиками целенаправленно по опорам ЛЭП.

    Донбасс сегодня: ВСУ обесточили ДНР, СЦКК сидят в подвале, прозрение украинских СМИ

    В оперативном командовании ДНР выяснили, какое подразделение украинской армии причастно к обстрелу. Артиллеристы четвертого дивизиона 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ под руководством командира дивизиона Мамедова выпустили до десятка снарядов по опорам ЛЭП в районе населенного пункта Коминтерново на юге ДНР.

    СЦКК опять в подвале

    Под обстрелом вчера оказалась наблюдательная группа СЦКК в районе населенного пункта Саханка на юге ДНР. С позиций киевских силовиков был осуществлен минометный обстрел поселка, рядом с которым находится наблюдательный пункт СЦКК. Всего ВСУ выпустили до 10 мин калибром 82 мм. Специалисты центра вынуждены были спуститься в укрытие и переждать обстрел.

    ВСУ препятствуют работе ОБСЕ

    Позавчера украинской и донецкой сторонами в СЦКК были согласованы гарантии безопасности для выезда патруля СММ ОБСЕ в Широкино и Саханку для проведения работ по техническому обслуживанию камеры видеонаблюдения.

    Но украинские минометчики обстрелами указанного района фактически заблокировали патрули ОБСЕ, которые не смогли выдвинуться ни в Коминтерново, ни в Саханку.

    ДНР ожидает новые провокации

    В связи с намеченной итоговой проверкой в подразделениях 28 омбр ВСУ, дислоцированных на мариупольском направлении по полосе обороны Гранитное — Новотроицкое, в оборонном ведомстве ДНР прогнозируют существенное обострение на данном участке фронта. В Донецке считают, что подразделения украинской армии изъявят желание продемонстрировать ревизорам умение воевать.

    Также военной разведкой ДНР зафиксировано прибытие в зону ответственности 3 батальона 25 овдбр ВСУ под Авдеевкой командира десантной бригады полковника Олега Зенченко. Военные аналитики оборонного ведомства ДНР не исключили, что приезд комбрига на позиции батальона имеет цель подготовить очередную провокацию как против жителей населенных пунктов ДНР, так и подконтрольных ВСУ территорий.

    ДНР «стреляет» по БПЛА ОБСЕ

    Что не напишет ОБСЕ в своих ежедневных отчетах, то обязательно додумают и приведут в необходимый вид украинские СМИ. Так случилось накануне с последним опубликованным отчетом ОБСЕ.

    Донбасс сегодня: ВСУ обесточили ДНР, СЦКК сидят в подвале, прозрение украинских СМИ

    Группа миссии не была допущена в Петровском районе Донецка к месту предполагаемого запуска беспилотника ОБСЕ. По каким причинам был получен отказ от военнослужащих ВС ДНР судить не беремся, но отметим, что Петровский район Донецка — это фактически передовая фронта. Поэтому мотивом вполне могло служить обеспечение безопасности членов миссии.

    «Самые честные» издания пишут, что «Боевики «ДНР» и российские оккупанты открыто отдают приказы об обстреле БПЛА СММ ОБСЕ». Этот вывод сделан ими на основании услышанного представителем ОБСЕ в рацию военнослужащего ВС ДНР предложения: «Скажите пулеметчику, чтобы занял позицию, на всякий случай». Ни намека на обстрел БПЛА.

    Следовательно, у отдающего приказ в рацию военнослужащего были совсем другие мотивы. Возможно, оперативная обстановка накалилась, в виду чего не допустили членов СММ.

    Автор: Николай Романенко
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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