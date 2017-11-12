Аваков заявил, что Украина не будет прогибаться под поляков, венгров и румын

Киев, 12 ноября. Украина может стать «большой и сильной» страной только в случае, если будет уважать собственные принципы, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. Во время своего выступления на съезде партии «Народный фронт» украинский политик подчеркнул, что Украина не может отказываться от своих принципов ради дружбы с соседями — Польшей, Венгрией и Румынией.

Аваков подчеркнул, что только сильную Украину будут уважать поляки, венгры и румыны.

«Только принципы построят большую, сильную страну. Не ту страну, которая будет оглядываться на крики отдельных политических сил наших соседей из той же Польши, Румынии или Венгрии», — заявил глава МВД Украины.

По словам министра, Украина «не для того выбрала независимость от России», чтобы «разменивать свои политические амбиции» и слушаться политиков из европейского зарубежья. При этом выступающих против политического курса Украины поляков, венгров и румын Аваков объявил «радикалами».

Напомним, камнем преткновения в отношениях между Украиной и ее ближайшими европейскими соседями стал закон «Об образовании», согласно которому крупные диаспоры Польши, Венгрии и Румынии на Украине будут лишены права на образование на своих языках. Несмотря на заверения Киева в том, что эти вопросы можно разрешить — с намеком на то, что закон предназначен только против масштабного русскоязычного меньшинства — однако в европейских странах не спешат пойти на примирение с Киевом, а с Польшей и вовсе продолжается дипломатический скандал.