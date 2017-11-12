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Общество
Ветеран из Кисловодска получил на юбилей телеграмму от Путина
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    Ветеран из Кисловодска получил на юбилей телеграмму от Путина

    16:00  12 Ноября 2017
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    Ветеран из Кисловодска получил на юбилей телеграмму от Путина

    Кисловодск, 12 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Андрея Тройно, живущего в Кисловодске.

    Соответствующую телеграмму с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и радостной жизни Путин прислал юбиляру в воскресенье. Ее вручил ветерану глава Кисловодска Александр Курбатов, сообщает информационный портал «Кисловодск».

    Андрей Тройно оказался в армии в возрасте 17 лет, затем попал в танковое училище в Баку, переучивался в Челябинске, воевал в Монголии и Маньчжурии. Сейчас ветеран путешествует, в 2015 побывал в Париже.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #юбилей #поздравление #ветеран
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