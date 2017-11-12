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Макаревич выгнал из группы клавишника, поддержавшего воссоединение Крыма с РФ
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    Макаревич выгнал из группы клавишника, поддержавшего воссоединение Крыма с РФ

    13:16  12 Ноября 2017
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    макаревич

    Москва, 12 ноября. Лидер рок-коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич выгнал из группы клавишника Андрея Державина, который поддержал воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Об этом рассказал украинский журналист Айдер Муждабаев на своей странице в социальной сети Facebook.

    Как сообщил журналист, такое решение лидер группы якобы принял перед гастролями на Украине. Муждабаев подчеркнул, что Державина выгнали из коллектива не только на время турне, а навсегда. 

     

    макаревич

    Напомним, Крым стал российским после референдума, проведенного в марте 2014 года, по итогам которого 96% крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение полуострова с Россией. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #крым #макаревич
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