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Песков назвал неуместными упреки в адрес Москвы из-за министра торговли США
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    Песков назвал неуместными упреки в адрес Москвы из-за министра торговли США

    14:31  12 Ноября 2017
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    Песков назвал неуместными упреки в адрес Москвы из-за министра торговли США

    Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) о связях министра торговли США Уилбура  Росса с Россией. 

    Представитель Кремля подчеркнул, что «упреки в адрес Москвы из-за министра торговли США неуместны». 

    «Россия не располагает данными о деятельности его компании», — сказал Песков. 

    Напомним, согласно досье ICIJ, финансируемого, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, российский нефтехимический холдинг сотрудничает с транспортной компанией американского министра Navigator Holdings Ltd. 

    Эти данные ранее прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что не видит сенсации в наличии связей с Россией у министра торговли США.

    Глава российского государства заметил, что бизнесом Росс занимался и ранее, и «был акционером или владельцем шопинговой компании, причем мирового уровня и заключил контракты с отправителями грузов по всему миру».  «Здесь нечего расследовать. При желании можно поковыряться в поисках каких-то сенсаций. Но их там нет», — резюмировал Путин.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #москва #песков #росс #бизнес #связи #министр торговли сша
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