Песков назвал неуместными упреки в адрес Москвы из-за министра торговли США

Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) о связях министра торговли США Уилбура Росса с Россией.

Представитель Кремля подчеркнул, что «упреки в адрес Москвы из-за министра торговли США неуместны».

«Россия не располагает данными о деятельности его компании», — сказал Песков.

Напомним, согласно досье ICIJ, финансируемого, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, российский нефтехимический холдинг сотрудничает с транспортной компанией американского министра Navigator Holdings Ltd.

Эти данные ранее прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что не видит сенсации в наличии связей с Россией у министра торговли США.

Глава российского государства заметил, что бизнесом Росс занимался и ранее, и «был акционером или владельцем шопинговой компании, причем мирового уровня и заключил контракты с отправителями грузов по всему миру». «Здесь нечего расследовать. При желании можно поковыряться в поисках каких-то сенсаций. Но их там нет», — резюмировал Путин.