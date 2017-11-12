Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Московский пенсионер избил взрослую дочь сковородкой
Общество
Власти обещают новое жилье всем пострадавшим при обрушении в Ижевске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти обещают новое жилье всем пострадавшим при обрушении в Ижевске

    12:44  12 Ноября 2017
    420

    Власти обещают новое жилье всем пострадавшим при обрушении в Ижевске

    Ижевск, 12 ноября. Все жильцы дома на Удмуртской улице в Ижевске, пострадавшие в результате взрыва газа, получат новые квартиры в максимально оперативные сроки, заявил глава Республики Удмуртия Александр Бречалов. Он обещал изыскать на это средства в бюджете республики, а при необходимости добиться привлечения федерального бюджета.

    Как отметил Бречалов, в настоящее время оформляются документы на помощь жильцам полуразрушенного дома.

    «Будем стремиться сделать это максимально быстро. Если понадобится больше двух месяцев, то будем предоставлять комфортные условия для проживания, в том числе, арендное жилье», — заявил он.

    Власти обещают новое жилье всем пострадавшим при обрушении в Ижевске

    Как передает ТАСС, Бречалов заявил, что в настоящее время проводится оценка пригодности частично разрушенного дома к проживанию. «С высокой вероятностью», отметил глава республики, подъезды дома с четвертого по шестой непригодны к проживанию и их восстановление не планируется. А вот жители остальных подъездов — с первого по третий, примерно сто квартир — возможно, смогут остаться в своем жилье.

    «Мы будем запрашивать дополнительно экспертов федерального уровня, которые сталкивались с ситуацией такой сложности, — рассказал Бречалов о плане работ. — Мы будем обследовать все — от фундамента до стен, чтобы быть уверенными, что жители смогут там безопасно проживать». 

    Глава Удмуртии отметил, что местные жители уже обращались к властям с предложением помочь лишившимся жилья жителям обрушившегося дома.

    Власти обещают новое жилье всем пострадавшим при обрушении в Ижевске

    Напомним, в результате взрыва газа в одном из домов в Ижевске погибли семь человек.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #бречалов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        11:53   12 Ноября 2017
        376
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        3116
        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        8:04   12 Ноября 2017
        1322
        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        4:33   12 Ноября 2017
        2024