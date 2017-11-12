Власти обещают новое жилье всем пострадавшим при обрушении в Ижевске

Ижевск, 12 ноября. Все жильцы дома на Удмуртской улице в Ижевске, пострадавшие в результате взрыва газа, получат новые квартиры в максимально оперативные сроки, заявил глава Республики Удмуртия Александр Бречалов. Он обещал изыскать на это средства в бюджете республики, а при необходимости добиться привлечения федерального бюджета.

Как отметил Бречалов, в настоящее время оформляются документы на помощь жильцам полуразрушенного дома.

«Будем стремиться сделать это максимально быстро. Если понадобится больше двух месяцев, то будем предоставлять комфортные условия для проживания, в том числе, арендное жилье», — заявил он.

Как передает ТАСС, Бречалов заявил, что в настоящее время проводится оценка пригодности частично разрушенного дома к проживанию. «С высокой вероятностью», отметил глава республики, подъезды дома с четвертого по шестой непригодны к проживанию и их восстановление не планируется. А вот жители остальных подъездов — с первого по третий, примерно сто квартир — возможно, смогут остаться в своем жилье.

«Мы будем запрашивать дополнительно экспертов федерального уровня, которые сталкивались с ситуацией такой сложности, — рассказал Бречалов о плане работ. — Мы будем обследовать все — от фундамента до стен, чтобы быть уверенными, что жители смогут там безопасно проживать».

Глава Удмуртии отметил, что местные жители уже обращались к властям с предложением помочь лишившимся жилья жителям обрушившегося дома.

Напомним, в результате взрыва газа в одном из домов в Ижевске погибли семь человек.