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Политика
Украинский посол в Вене осудил австрийских политиков за визит на форум в Крыму
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    Украинский посол в Вене осудил австрийских политиков за визит на форум в Крыму

    12:33  12 Ноября 2017
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    Украинский посол в Вене осудил австрийских политиков за визит на форум в Крыму

    Вена, 12 ноября. Визитом на Форум друзей Крыма австрийские политики нарушают нейтралитет и решение ЕС по поводу полуострова, считает украинский посол в Австрии Александр Щерба.

    Об этом он написал в статье для издания Die Press. По мнению Щербы, депутат австрийского парламента Ханс-Йорг Йеневайн и вице-мэр города Линц Детлеф Виммер нарушили обязательства своей страны, отправившись в Крым.

    В визите австрийских политиков в Крым Щерба увидел «признание легитимного характера» присоединения Крыма к России, что, считает украинский дипломат, не соответствует европейскому курсу и политике нейтралитета Вены.

    Международная конференция «Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма» открылась в понедельник 6 ноября в Ялте. В ней приняли участие представители 30 стран мира. Основная задача форума – согласовать интересы и сопоставить точки зрения представителей политических и культурных элит международного сообщества. Напомним, ранее, как писала «Газета.ру», крымские власти поблагодарили участников конференции за поддержку.

    Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Однако Киев результаты народного голосования не признает.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #австрия #крым #щерба
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