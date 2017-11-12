Военный вертолет разбился в Ираке, есть жертвы

Багдад, 12 ноября. Семь военных погибли в результате крушения вертолета Mи-17 в иракской провинции Васит. Об этом сообщает портал Iraqi News.

По данным издания, вертолет Ми-17, который выполнял тренировочный полет, потерпел крушение в районе города Эль-Кут, в котором расположена авиационная база.

Seven military personnel killed as helicopter crashes in #Wasithttps://t.co/gq3l6gEa5D — Iraqi News - Iraq (@IraqiNews_com) November 12, 2017

В настоящий момент о причинах крушения не сообщается.

Напомним, накануне стало известно, что при крушении вертолета в Японии погибли четыре человека.