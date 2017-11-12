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Военный вертолет разбился в Ираке, есть жертвы
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    Военный вертолет разбился в Ираке, есть жертвы

    12:41  12 Ноября 2017
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    Военный вертолет разбился в Ираке, есть жертвы

    Багдад, 12 ноября. Семь военных погибли в результате крушения вертолета Mи-17 в иракской провинции Васит. Об этом сообщает портал Iraqi News. 

    По данным издания, вертолет Ми-17, который выполнял тренировочный полет, потерпел крушение в районе города Эль-Кут, в котором расположена авиационная база. 

    В настоящий момент о причинах крушения не сообщается.

    Напомним, накануне стало известно, что при крушении вертолета в Японии погибли четыре человека.

    Автор: Дана Балан
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    #вертолет #ирак #крушение #ми-17
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