Окровавленное тело российского моряка нашли на судне в порту Японии

Токио, 12 ноября. Обстоятельства смерти российского моряка в порту японского города Имидзу выясняют местные правоохранительные органы. Тело мужчины со следами крови на голове было обнаружено в каюте грузового судна под флагом республики Того.

По данным агентство Kyodo, мужчина был найден членами экипажа в бессознательном состоянии, они вызвали скорую, но прибывшие медики констатировали смерть моряка. Информацию о смерти гражданина РФ подтвердили в российского генконсульстве в городе Ниигата.

«На данный момент известно немногое — сегодня около 8 часов утра в своей каюте был обнаружен второй помощник капитана со следами крови на голове», — сообщили ТАСС представители дипмиссии.

Обстоятельства случившегося устанавливают полицейские и сотрудники береговой охраны.