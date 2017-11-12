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Происшествия
Окровавленное тело российского моряка нашли на судне в порту Японии
Происшествия
Окровавленное тело российского моряка нашли на судне в порту Японии
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    Окровавленное тело российского моряка нашли на судне в порту Японии

    12:07  12 Ноября 2017
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    Окровавленное тело российского моряка нашли на судне в порту Японии

    Токио, 12 ноября. Обстоятельства смерти российского моряка в порту японского города Имидзу выясняют местные правоохранительные органы. Тело мужчины со следами крови на голове было обнаружено в каюте грузового судна под флагом республики Того.

    По данным агентство Kyodo, мужчина был найден членами экипажа в бессознательном состоянии, они вызвали скорую, но прибывшие медики констатировали смерть моряка. Информацию о смерти гражданина РФ подтвердили в российского генконсульстве в городе Ниигата.

    «На данный момент известно немногое — сегодня около 8 часов утра в своей каюте был обнаружен второй помощник капитана со следами крови на голове», — сообщили ТАСС представители дипмиссии.

    Обстоятельства случившегося устанавливают полицейские и сотрудники береговой охраны.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #россия #япония #смерть #моряк
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