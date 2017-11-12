Эксперт оценил последствия разрыва транспортного сообщения Украины с РФ

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин (приемная располагается на территории Киева) выразил уверенность, что украинскому руководству следует прекратить пассажирское транспортное сообщение между Россией и Украиной. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ. К сожалению, общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев», — заявил он. Украинский политик, помимо всего прочего, добавил, что Киев не идет на это, опасаясь «широкого общественного негодования».

Ухудшение отношений

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что Киев планомерно занят изобретением все более действенных способов ухудшить взаимоотношения Украины с Россией. В этой стране проводится непростой эксперимент по превращению страны в узконаправленную функцию, задача которой только одна: конфликт с Россией.

«При этом, судя по всему, значительная часть инициатив по возгонке этого конфликта сегодня проистекает изнутри администрации президента Украины Петра Порошенко. Ее однажды запрограммировали на это, и с тех пор она производит только такие действия. Майданное правительство, состоящее из Турчинова, Пашинского и им подобных радикалов, не способно не только управлять страной, но и думать иначе, чем в парадигме противостояния с Россией. При этом в Киеве понимают, что действовать надо аккуратно, потому что на кону стоит весь тот гигантский бизнес, который они создали для себя, захватив власть в стране. С одной стороны, и власть, и бизнес их держатся на конфликте с Россией, а с другой — у общества тоже есть свой предел терпения. Не случайно автор инициативы о транспортной блокаде открыто говорит о социальных рисках. В данном случае, думаю, это тестирование общественного мнения», — пояснил Игорь Рябов.

Есть и другая сторона подобных инициатив, отметил эксперт. Один из видов бизнеса, который развили украинские элиты, — это контрабанда.