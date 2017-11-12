Сирия в совместном заявлении Путина и Трампа: поменяли ли США свою позицию

Во вьетнамском Дананге завершил работу 25-й саммит форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), который проходил 10-11 ноября.

Ожидалось, что «на полях» саммита пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, одной из тем которой станет ситуация в Сирии. Однако из-за нестыковки графиков и формальностей протокола встреча не состоялась:

«Что касается отдельной встречи с господином Трампом, во-первых, это было связано с графиком работы господина Трампа и с моим графиком. И с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось», — объяснил журналистам Владимир Путин.

Совместное заявление

Однако по итогам саммита было сделано совместное заявление президентов России и США, основными тезисами которого стали невозможность военного решения сирийского конфликта и поиск политического урегулирования в рамках Женевского процесса:

«Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. Они также отметили недавнее заявление президента Сирии Башара Асада о приверженности Женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254».

Также в заявлении главы государств подтвердили важность функционирования зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии и свою решимость нанести поражение террористической организации «Исламское государство» (запрещено в РФ).

Кроме этого, Владимир Путин и Дональд Трамп приветствовали Меморандум о принципах, который был заключен между Россией, США и Иорданией в Аммане 8 ноября. Документ предусматривает вывод иностранных сил и иностранных боевиков с юго-запада Сирии в целях обеспечения более прочного мира.

«Президенты обсудили сохраняющуюся необходимость уменьшить человеческие страдания в Сирии и призвали все государства-члены ООН увеличить свой вклад для удовлетворения гуманитарных нужд в течение ближайших месяцев», — заканчивается документ.

Официальная позиция

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) обратил внимание на то, что совместное заявление готовилось заранее:

«И российскими экспертами, и экспертами со стороны Соединенных Штатов Америки, то есть это не стихийно написанный документ. Это документ, который заранее подготовили специалисты. Насколько можно судить, он отражает ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день, а также необходимость рассмотрения ближайшей и средней перспектив. В этом согласились президенты, главы государств Соединенных Штатов Америки и России, так что здесь есть осознанный шаг, есть осознанно подготовленное соглашение. Это отрадно отмечать».

Эксперт напомнил, что было очень много размышлений, высказываний экспертов и прогнозов о том, что Сирия будет разделена:

«На сегодняшний день в соответствии с текстом совместного заявления Соединенные Штаты Америки пришли к пониманию того, что ни о каком разделе Сирии не может быть и речи. Сирия — это единое государство, которое на данный момент при поддержке ВКС РФ успешно завершает уничтожение боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), и, вследствие этого, должно перейти к политическому урегулированию».

Наш собеседник подчеркнул, что формировать это политическое урегулирование предполагается через Женеву в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254:

«Это, прежде всего, конституционные реформы, которые должны привести к свободным демократическим выборам, как результат этого, будет избран и руководитель страны. На сегодняшний день мы можем говорить о серьезном продвижении вперед по вопросу Сирии, и те позиции соглашений, которые приняты между Соединенными Штатами и России отвечают вызовам и рискам сегодняшнего дня и, главное, позволяют на основании некоего юридического документа перейти к политическому урегулированию конфликта в Сирии».

Свое понимание США

Однако, как отметил эксперт, надо все-таки понимать, что те противоречия, которые сложились и, судя по всему, будут еще долго существовать на Ближнем Востоке и конкретно в Сирии, подобными документами быстро не разрешаются:

«Надо понимать, что достигнуты договоренности на высшем уровне. Но реально Соединенные Штаты Америки, прикрываясь подобного рода соглашениями и публичными высказываниями, порой практически предпринимают действия, которые не согласуются с подобного рода заявлениями и публичными документами. Об этом уже не раз говорилось».

Наш собеседник допускает, что есть стремление США по уничтожению боевиков и есть осознание того, что конфликт нужно урегулировать:

«Но у США свое понимание того, как это будет проходить реально. С другой стороны, в США есть заинтересованные силы, у которых есть средства. Они продолжают находиться в состоянии противостояния официальному режиму Башара Асада. И, завуалировав свои действия, не отпускают ситуации, являясь фактором дестабилизации».

По мнению эксперта, то же самое происходит и в самих Соединенных Штатах:

«На сегодняшний день Дональд Трамп не смог преодолеть барьер, который выстроила демократическая партия, и согласился со своими спецслужбами, что вмешательство России в выборы были. Хотя он и беседовал с нашим президентом, и сам заявлял о том, никакого вмешательства не было и это все уже дестабилизирует ситуацию в Америке, связывает по рукам и ногам администрацию президента, однако, как видите, обвинения продолжают сыпаться с со стороны, например, сенатора Джона Маккейна. Если в такой «самой демократической стране» не могут разобраться, что у них было с выборами президента, то уж на Ближнем Востоке они будут вести порой даже не то что политику двойных стандартов, но и политику, которая запутывает понимание тех, кто ее выстраивает».

Эксперт считает, что стабилизировать ситуацию в Сирии Россия будет совместно с региональными игроками:

«А именно соглашение между Турцией, Ираном и Россией. Сейчас есть понимание официальной позиции Соединенных Штатов о том, что страна должна быть целостной, и военный конфликт должен перейти в политическую плоскость. Хотя мы знаем, что есть силы в США, которые готовы раздуть пожар в Сирии по второму кругу, используя, например, курдские вооруженные формирования».

1 Организация запрещена на территории РФ.