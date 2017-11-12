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Происшествия
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Сирия новости 12 ноября 12.30: SDF потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре, три мирных жителя Хасаки погибло при взрыве СВУ
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    Сирия новости 12 ноября 12.30: SDF потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре, три мирных жителя Хасаки погибло при взрыве СВУ

    12:30  12 Ноября 2017
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    Сирия новости 12 ноября 12.30: SDF потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре, три мирных жителя Хасаки погибло при взрыве СВУ

    Сирия, 12 ноября. SDF потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре, три мирных жителя Хасаки погибло в результате взрыва мины ИГ1, боевики продолжают вести обстрел Дамаска. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-шам» в Дамаске.

    «Исламское государство»: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, контратакует ССА в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо, ведет бои с САА в Дамаске, подверглась нападению в Идлибе.

    «Ахрар аш-Шам»: совместно с «Нур ад-Дин аз-Зенки» выступает против «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.  

    Курды: потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

    Международная коалиция: наносит удары по городу Маркада в Хасаке.

    Сирия новости 12 ноября 12.30: SDF потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре, три мирных жителя Хасаки погибло при взрыве СВУ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 12 ноября 12.30: SDF потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре, три мирных жителя Хасаки погибло при взрыве СВУ

    Информационное агентство Almanar News передает, что контрольно-пропускной пункт Аль-Уруба, находящийся между лагерем беженцев Ярмук и поселением Ялда, закрыт в связи с опасностью нападения боевиков антиправительственных группировок.

    Сирийская столица подвергается новым атакам радикалов, сообщает информагентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now). Боевики выпустили ракеты по району Аль-Халь. В результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований несколько мирных жителей Дамаска получили ранения.

    На юго-западе региона тем временем продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Ан-Нусры». В районе Бейт Джинн по прежнему работает авиация правительственных сил. Также солдаты САА ведут артобстрел зон дислокации террористов.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 12 ноября 12.30: SDF потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре, три мирных жителя Хасаки погибло при взрыве СВУ

    На западе Алеппо продолжаются ожесточенные бои между радикальной коалицией «Тахрир аш-Шам»  и группировкой «Нур ад-Дин аз-Зенки». Один из местных источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV), что в связи с большими потерями сторонники «Джебхат ан-Нусры»1 оставили свои позиции в населенном пункте Тикад.

    Ранее сообщалось, что в противостоянии между радикальными формированиями также принимает участие группировка «Ахрар аш-Шам», выступая на стороне «Нур ад-Дин аз-Зенки». Напомним, между «Ан-Нусрой» и «Ахрар Аш-Шам» уже долгое время нарастает напряженность, поскольку стороны не могут поделить зоны влияния в провинции Идлиб. За прошедшие сутки боевики «Тахрир аш-Шам» захватили поселение Ас-Саадия, однако потеряли контроль над КПП недалеко от города Дарат Изза.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 12 ноября 12.30: SDF потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре, три мирных жителя Хасаки погибло при взрыве СВУ

    Недалеко от нефтяного поля Аль-Танак на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор взорвалась мина, заложенная террористами «Исламского государства»1. В результате инцидента был уничтожен бульдозер Демократических сил Сирии (SDF). Также при взрыве погибло 2 бойца курдских отрядов ополчения. О происшествии сообщает Almanar News. Также информационное агентство пишет о потерях в рядах «демократической армии» на северо-востоке региона. В результате атаки смертника на позиции SDF в этом районе погибло 15 бойцов курдского ополчения.

    Ранее курдские источники писали, что SDF взяли под контроль населенный пункт Аль-Бусейра.  Однако подтверждения данная информация так и не получила. Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США продолжают наносить удары по городу.  

    Провинция Даръа

    Сирия новости 12 ноября 12.30: SDF потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре, три мирных жителя Хасаки погибло при взрыве СВУ

    На западе провинции Даръа продолжают отмечаться боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Инб аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Ранее сообщалось, что «свободная армия» провела артиллерийский обстрел зон дислокации исламистов в окрестностях поселений Тель Аштара и Хейт. В ходе боев был уничтожен высокопоставленный главарь «Джейш Халид Ибн аль-Валид», а также несколько его соратников. Almanar News передает, что террористы контратакуют позиции ССА в районе Тель Аштара. Боевикам «свободной армии» удается сдерживать наступление террористов, вооруженные столкновения продолжаются. О потерях сторон не сообщается.  

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 12 ноября 12.30: SDF потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре, три мирных жителя Хасаки погибло при взрыве СВУ

    Неизвестные боевики атаковали штаб радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в городе Ад-Дана на севере провинции Идлиб, передает Almanar News. По данным информационного агентства противники «Ан-Нусры» бросили в здание гранату. Информации о потерях в рядах «Тахрир аш-Шам» пока нет. Ранее сообщалось о ряде нападений на позиции «Джебхат ан-Нусры» в регионе. На одном из контрольно-пропускных пунктов террористов прогремел взрыв. За несколько дней до этого на мине, заложенной на шоссе между населенными пунктами Тахарин и Арманаз, подорвался автомобиль радикальной группировки. В результате инцидента был уничтожен боевик «Тахрир аш-Шам», еще несколько исламистов получили ранения. Главари «Ан-Нусры» обвиняют в организации взрыва боевиков «Ахрар аш-Шам».

    Провинция Хасака

    Сирия новости 12 ноября 12.30: SDF потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре, три мирных жителя Хасаки погибло при взрыве СВУ

    Самодельное взрывное устройство террористов «Исламского государства» сдетонировало в поселении Маркада на юге провинции Хасака. В результате инцидента погибло три мирных жителя населенного пункта и еще три человека получили ранения. О взрыве сообщает информационное агентство Almanar News. Напомним, командование Демократических сил Сирии (SDF) вело переговоры с главарями ИГИЛ1, пытаясь договориться о мирном выходе исламистов из поселения. После того, как курдам не удалось убедить ИГИЛовцев добровольно сдать свои позиции в Маркаде, ВВС международной коалиции во главе с США начали наносить удары по населенному пункту, в том числе по мирным кварталам.

    Ирак

    Сирия новости 12 ноября 12.30: SDF потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре, три мирных жителя Хасаки погибло при взрыве СВУ

    Alsumaria News пишет, что в рамках операции по выявлению и уничтожению спящих ячеек «Исламского государства» в провинции Салах эд-Дин было уничтожено 13 исламистов, скрывавшихся в подземном туннеле к западе от населенного пункта Тикрит. Информационное агентство сообщает, ссылаясь на источник в иракской армии, что радикалы планировали серию терактов в Багдаде. В укрытии террористов ИГИЛ было несколько взрывных устройств, которые в последствии были ликвидированы.

     Еще два террориста ИГ были ликвидированы в результате взрыва придорожной бомбы к западу от Рамади. Об инциденте сообщает Alsumaria News.    

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #хасака #тахрир аш-шам #международная коалиция #маркада
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