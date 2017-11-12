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Xiaomi Redmi 3S возглавил топ-5 лучших смартфонов для игр
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    Xiaomi Redmi 3S возглавил топ-5 лучших смартфонов для игр

    12:19  12 Ноября 2017
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    Xiaomi Redmi 3S возглавил топ-5 лучших смартфонов для игр

    Нью-Йорк, 12 ноября. Смартфоны от китайских компаний уверенно возглавляют список лучших мобильных гаджетов для видеоигр. Как сообщает Quebec Times, Xiaomi Redmi 3S стал лидером рейтинга игровых смартфонов в умеренной ценовой категории.

    Его конкурентом за место лидера в топ-5 «самых игровых» смартфонов стал другой «китаец», Meizu M3s. Как утверждают эксперты, у каждого из телефонов есть свои преимущества — так, Redmi 3S выигрывает за счет аккумуляторной батареи огромной емкости — 4000 мАч, и высокопроизводительного процессора Snapdragon 430. В то же время смартфон от Meizu имеет отличный дизайн, а по своим характеристикам мало уступает аппарату от Xiaomi.

    Xiaomi Redmi 3S возглавил топ-5 лучших смартфонов для игр

    Третье и четвертое место в рейтинге заняли LeEco Le Max 2 X820 и Xiaomi Mi Max. Выпущенный еще в прошлом году смартфон от LeEco отличается тем, что лишен миниджека для наушников. Mi Max может привлечь покупателей своим большим экраном.

    Единственным «корейцем» в топ-5 игровых смартфонов оказался LG G5 — он оказался на последней строчке этого списка из-за высокой стоимости, однако его характеристики делают его «премиальным» в этом сегменте. Кроме того, он первый из смартфонов LG снабжен сканером отпечатков пальцев.

    Автор: Валентин Меликов
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