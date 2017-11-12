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Россия и Индия подпишут контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226
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    Россия и Индия подпишут контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226

    12:21  12 Ноября 2017
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    Россия и Индия подпишут контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226

    Москва, 12 ноября. Российская Федерация поставит в Индию двести вертолетов Ка-226. Договор на поставку будет подписан в начале будущего года. Об этом сообщил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

    Как он отметил, на сегодняшний день отлично работает российско-индийское предприятие, на базе которого будут собирать вертолеты в Индии, а также обеспечивать сервисное обслуживание. 

    Россия и Индия подпишут контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226

    Напомним, на вооружении у индийской армии уже стоят разные модели российских вертолетов, а также работает совместный завод. 

    Соглашение между Москвой и Нью-Дели о сотрудничестве в сфере вертолетостроения было подписано два года назад. Российский холдинг «Вертолеты России» взял на себя обязательства поставить в Индию Ка-226 и его модификаций в количестве 200 единиц.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #индия #вертолеты #ка-226
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