Россия и Индия подпишут контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226

Москва, 12 ноября. Российская Федерация поставит в Индию двести вертолетов Ка-226. Договор на поставку будет подписан в начале будущего года. Об этом сообщил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

Как он отметил, на сегодняшний день отлично работает российско-индийское предприятие, на базе которого будут собирать вертолеты в Индии, а также обеспечивать сервисное обслуживание.

Напомним, на вооружении у индийской армии уже стоят разные модели российских вертолетов, а также работает совместный завод.

Соглашение между Москвой и Нью-Дели о сотрудничестве в сфере вертолетостроения было подписано два года назад. Российский холдинг «Вертолеты России» взял на себя обязательства поставить в Индию Ка-226 и его модификаций в количестве 200 единиц.