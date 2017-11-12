В США заявили, что Путин подарил Вашингтону надежду
Вашингтон, 12 ноября. Президент России Владимир Путин подарил США надежду на улучшение отношений РФ и США, считает обозреватель CNN Джилл Догерти, комментируя саммит во вьетнамском Дананге.
По мнению журналиста, достичь многого там не удалось, однако Путин подарил Вашингтону надежду на то, что в будущем переговоры с Россией возможны, как и полномасштабное обсуждение отношений между государствами.
«Знаете, я думаю, президент Путин пытался сделать акцент на положительных моментах, игнорируя то, что совершенно точно стало очень большим разочарованием — то есть тот факт, что беседа между двумя лидерами продлилась около пяти минут», — пояснил Догерти.
Американский лидер, по его словам, показал, что президенту России доверяет больше, чем американским спецслужбам.
«Как мы слышали, президент Трамп сказал, что он верит Путину, когда тот отрицает вмешательство в выборы, и это несмотря на то, что все спецслужбы президента уверяют, что оно однозначно имело место», - напомнил журналист.
Таким образом, по мнению обозревателя, Трамп хотел сказать, что стороны достигли всего, чего хотели достичь и теперь им нужно двигаться дальше.
«Что у нас осталось в итоге, так это надежда, потому что президент Путин сказал, что мы в самом деле можем вести переговоры в будущем, проводить встречи между нашими представителями, обсуждать, что мы собираемся делать», — резюмировал он.