Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Окровавленное тело российского моряка нашли на судне в порту Японии
Политика
Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

    11:53  12 Ноября 2017
    34

    Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

    Москва, 12 ноября. Заявления главы СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Россия намерена «перекрасить» свои вооруженные силы, представив их как миротворцев ООН в Донбассе являются «очередным бредом» и провокацией, направленной на подрыв доверия к российской стороне, заявили в комитете Госдумы по обороне. По мнению зампредседателя комитета Юрия Швыткина, украинская линия нацелена на срыв договоренностей в ООН.

    «Турчинов, думаю, предполагает создать вокруг этой темы резонанс, который носил бы негативный характер в отношении России. Заранее сделать всё возможное, чтобы наша страна не участвовала в рамках миротворческих сил», — уверен депутат.

    В беседе с RT Швыткин подчеркнул, что участие России в предполагаемой миротворческой миссии ООН в Донбассе является крайне неблагоприятной перспективой для Киева.

    Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

    «Они сегодня ведут политику геноцида в отношении собственного народа, — подчеркнул депутат. — Миротворческий контингент России будет мешать им преследовать свои цели».

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин открыто заявил, что целью введения миротворцев в Донбасс, по версии Киева, является перекрытие границы Донбасса с Россией — в этом случае народные республики Донбасса окажутся в состоянии полной экономической изоляции.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        1462
        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        8:04   12 Ноября 2017
        1232
        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        4:33   12 Ноября 2017
        1945
        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        1:02   12 Ноября 2017
        1222