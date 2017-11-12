Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

Москва, 12 ноября. Заявления главы СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Россия намерена «перекрасить» свои вооруженные силы, представив их как миротворцев ООН в Донбассе являются «очередным бредом» и провокацией, направленной на подрыв доверия к российской стороне, заявили в комитете Госдумы по обороне. По мнению зампредседателя комитета Юрия Швыткина, украинская линия нацелена на срыв договоренностей в ООН.

«Турчинов, думаю, предполагает создать вокруг этой темы резонанс, который носил бы негативный характер в отношении России. Заранее сделать всё возможное, чтобы наша страна не участвовала в рамках миротворческих сил», — уверен депутат.

В беседе с RT Швыткин подчеркнул, что участие России в предполагаемой миротворческой миссии ООН в Донбассе является крайне неблагоприятной перспективой для Киева.

«Они сегодня ведут политику геноцида в отношении собственного народа, — подчеркнул депутат. — Миротворческий контингент России будет мешать им преследовать свои цели».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин открыто заявил, что целью введения миротворцев в Донбасс, по версии Киева, является перекрытие границы Донбасса с Россией — в этом случае народные республики Донбасса окажутся в состоянии полной экономической изоляции.